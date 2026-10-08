AKP'li Savcı Sayan fon skandalı için Mehmet Şimşek'i topa tuttu: Esnafa şahinsiniz, fonları görmediniz

AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi. Kendisine bir vatandaştan mesaj geldiğini söyleyen Savcı Sayan, vatandaşın kendisine, "Maliyeciler geliyor, gece kapanışa kadar oturup hasılatımızı denetliyor" dediğini belirtti.

"ESANAFA ŞAHİN KESİLEN DENETİM ANLAYIŞI"

"Sayın Şimşek! Esnafın kasasının başında saatlerce nöbet tutan maliyecileriniz, fonların milyarlarca liralık para hareketlerini neden aynı titizlikle denetlemedi?" diye soran Savcı Sayan Şimşek'e eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Esnafın bir günlük hasılatını didik didik ettiğiniz kadar, fonların hesaplarını ayda bir denetleseydiniz bugün bu kadar insanın mağduriyetini konuşuyor olur muyduk?

Küçük esnafın kasasına gelince şahin kesilen denetim anlayışı, büyük paraların döndüğü yerde neden aynı hassasiyeti göstermedi?"

"MİLYARLARIN HESABINI KİM SORACAK"

Sayan ayrıca paylaşımında, "Sayın Bakanım, milletin sizden beklediği açıklama değil, hesap verebilirliktir!" derken Şimşek'e "Siz, esnafın kasasındaki üç kuruşun hesabını sorarken, milyarların hesabını kim soracak?" sorusunu yöneltti.