Domatesin fiyatını gören AKP'li Savcı Sayan Kelle istiyor

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına kendi partisinden eleştiriler sürüyor.

AKP'de uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Savcı Sayan, bir kilo domatesin 180 liraya satılmasına isyan ederek partisinin politikalarını eleştiri yağmuruna tuttu.

AKP'Lİ SAVCI SAYAN DOMATESİN FİYATINI GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Sosyal medya hesabından mahalle marketindeki domatesin kilo fiyatının 179,95 lira olduğunu paylaşan Sayan; sabit ücretle çalışanın da emeklinin de geçinemediğine dikkat çekti.

"Ekonomi yönetimi SOS veriyor, acil müdahale gerekiyor." diyen AKP'li Savcı Sayan, "Çay ocağının, berberin, mahalle bakkalının kasasına vergi memuru oturtup tahsilatı takip ederek ekonomi düzelmez, enflasyon düşmez." ifadelerini kullandı.

"YA EKONOMİ YÖNETİMİMİZDEN YA HALKIMIZDAN..."

"Üretimi artırmadan, piyasaya güven vermeden, vatandaşın alım gücünü yükseltmeden bu kriz aşılmaz." ifadeleriyle mevcut politikalarla ekonominin düzelmeyeceğinin altını çizen Sayan, partisine şu çağrıyı yaptı:

"Sahadaki feryat duyulmalı, milletin yükü hafifletilmelidir. Ya ekonomi yönetimimizden vazgeçeceğiz ya da halkımızdan."