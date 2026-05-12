Mehmet Şimşek esnafın beklediği faiz oranını açıkladı: Gözünün yaşına bakmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni teşvik paketinin detaylarını açıklarken kamu borçlarının tahsiline ilişkin net mesajlar verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kapsamı genişletilen düzenlemeyle, borçlarını ödemekte zorlanan ancak ödeme iradesi bulunan mükellefler için 72 aya kadar taksitlendirme imkânının sinyalini verdi.

Bakan Şimşek, sürecin bir "af" niteliği taşımadığını vurgulayarak, uygulanacak faiz ve kriterler konusunda tavizsiz bir duruş sergilerken sıfır faizli yapılandırmaya da kapıları kapattı.

MEHMET ŞİMŞEK ESNAFIN BEKLEDİĞİ FAİZ ORANINI AÇIKLADI

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, Bakan Şimşek, borç yapılandırmasında uygulanacak faiz oranının piyasa beklentilerinin aksine kesinlikle enflasyonun altında olmayacağını duyurdu.

"Hiçbir şekilde gerçekleşen enflasyonun altında bir faiz uygulanmayacak" diyen Şimşek; 2022’de yüzde 64.3, 2023’te yüzde 64.8, 2024’te yüzde 44.4 ve 2025’te yüzde 30.9 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarını hatırlatarak, yapılandırmanın en az enflasyon kadar bir maliyetle yapılacağını belirtti.

Borç türlerine göre farklı vadeler uygulanacağını kaydeden Şimşek, vatandaştan peşin tahsil edilen KDV borçlarında taksit süresinin genellikle 6 ayı geçmeyeceğini, ancak gelir ve kurumlar vergisi borçlarında firmanın durumuna göre daha uzun vadeli planlar oluşturulabileceğini ifade etti.

Mevcut durumda 250 bin TL’nin altındaki borçlar için teminat aranmadığını söyleyen Bakan, bu limitin üzerindeki borçlarda aşan kısmın yarısı kadar teminat zorunluluğu bulunduğunu, ancak Cumhurbaşkanı’nın bu tutarı 10 katına kadar artırma yetkisi olduğunu hatırlattı.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAK

Yapılandırma sürecinde "ödeme gücü" kriterinin belirleyici olacağını vurgulayan Bakan Şimşek, ödeme kabiliyeti olduğu halde vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere karşı sert bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

Mükelleflerin bilanço ve gelir tablolarının detaylı şekilde analiz edileceğini dile getiren Şimşek, vergi uyumunu kasıtlı olarak bozanların gözünün yaşına bakılmayacağını ve bu kişilere hiçbir kolaylık sağlanmayacağını ifade etti.

Paketin bütçeye yaklaşık 90 milyar TL maliyeti olacağını açıklayan Şimşek, sanayi sicil belgesine sahip üretim işletmeleri ile zirai üretim yapan kurumlar için kurumlar vergisi oranının yüzde 25 yerine yüzde 12.5 olarak uygulanacağını söyledi.

Temel hedefin üretim, istihdam ve ihracatı desteklemek olduğunu belirten Bakan, kurallar setinin net olduğunu ve uygulamanın sahada yakından takip edileceğini sözlerine ekledi.