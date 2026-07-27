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Halk TV Ekonomi Zam üstüne zam gelmişti! Sürücüler bu habere sevinecek: Akaryakıta indirim geliyor

Zam üstüne zam gelmişti! Sürücüler bu habere sevinecek: Akaryakıta indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında petrolün düşüşü indirim getirdi. Geçtiğimiz iki haftada zam üstüne zam alan akaryakıt fiyatlarında bu gece indirim bekleniyor.

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Zam üstüne zam gelmişti! Sürücüler bu habere sevinecek: Akaryakıta indirim geliyor

Ortadoğu'daki sıcak çatışma ikliminin ABD ve İran arasındaki siyasi manevralarla bir anlığına durulması petrolü düşürürken, indirim haberini de beraberinde getirdi.

Akaryakıt istasyonuna yolu düşenin vay haline! Zam tabelaya yansıdıAkaryakıt istasyonuna yolu düşenin vay haline! Zam tabelaya yansıdı

Motorinin litresine, bu gece geçerli olmak üzere 2,95 TL indirim bekleniyor.

ZAM ÜSTÜNE ZAM GELMİŞTİ!

Zam üstüne zam gelmişti! Sürücüler bu habere sevinecek: Akaryakıta indirim geliyor - Resim : 2

Akaryakıtta geride bıraktığımız 2 haftada üst üste zamlar gelmişti. En son 25 Temmuz tarihinde motorinin litre satış fiyatına 4,18 liralık dev bir zam yansımıştı.

Yansıtılan bu son artışın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 lira seviyesine kadar çıktı.

TEMMUZ AYINDA TOPLAM 14 LİRALIK YÜKSELİŞ

Zam üstüne zam gelmişti! Sürücüler bu habere sevinecek: Akaryakıta indirim geliyor - Resim : 3

Son zamla beraber motorin fiyatlarında temmuz ayının başından bu yana gerçekleşen toplam fiyat artışı yaklaşık 14 lirayı buldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR

İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.05 TL

Motorin litre fiyatı: 78.52 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.90 TL

Motorin litre fiyatı: 78.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.01 TL

Motorin litre fiyatı: 79.63 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.29 TL

Motorin litre fiyatı: 79.90 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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