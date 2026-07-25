Akaryakıt istasyonuna yolu düşenin vay haline! Zam tabelaya yansıdı

Küresel piyasalarda petrol fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Bu durum akaryakıt fiyatlarında yeni bir artışı beraberinde getirdi.

25 Temmuz tarihinden itibaren geçerli sayılmak üzere motorinin litre satış fiyatına 4,18 lira zam uygulandı. Yansıtılan bu son artışın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 lira seviyesine kadar çıktı.

TEMMUZ AYINDA TOPLAM 14 LİRALIK YÜKSELİŞ

Son zamla beraber motorin fiyatlarında temmuz ayının başından bu yana gerçekleşen toplam fiyat artışı yaklaşık 14 lirayı buldu.

Benzin fiyatlarında ise daha önce hayata geçirilen artışların ardından 25 Temmuz itibarıyla herhangi bir yeni fiyat değişikliği yapılmadı.