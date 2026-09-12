Zam geldi, benzin 82 lirayı aştı! Yurttaşlar isyanda: Bari 100 lira yapsınlar hırsızlık yapalım

Benzinin litre fiyatına yapılan 3,20 liralık son zamla birlikte Isparta’daki akaryakıt istasyonlarında tabela bir kez daha değişti. Benzinin litresi 79 liradan 82 lira 36 kuruşa fırladı.

Sabaha yeni bir zam haberiyle uyanan Ispartalı yurttaşlar, akaryakıttaki her artışın pazar tezgahından market rafına kadar hayatın her alanına yansımasından ve zaten daralan bütçelerinin iyice erimesinden dert yandı.

"ASGARİ ÜCRETLE BU YÜK KALDIRILAMAZ"

İstasyonda depoyu doldurmaya çalışan Ramazan Zeybek, artan hayat pahalılığı karşısında ezilen yurttaşın yaşadığı çaresizliği, "100 lira yapsınlar millet çalsın" diye sitem ederek dile getirdi:

"Abi, 100 lira yapsınlar. Zaten 90 liraya ancak bir kilo mazot alıyoruz. Yapmışken madem 100 yapsınlar; millet çalsın, çırpsın, kötü işlere başlasın. Bu asgari ücretle çalışarak yapılacak işler değil. Arabaya biniyoruz, şimdi bin liralık mazot aldım, 10 kilo ediyor. Yetmiyor abi. Zaten benim arabam çok yakan bir araba."

"BENZİNE ZAM, HALKIN MUTFAK MASRAFINA ZAM DEMEKTİR"

Akaryakıt zamlarının doğrudan doğruya halkın temel tüketim maddelerine yansıdığına ve geçim yükünü artırdığına dikkat çeken kurye bir yurttaş ise şöyle konuştu:

"Yediğimiz, içtiğimiz, marketten yaptığımız alışveriş dahil her şeyin zammı benzine bakar. Benzine zam gelmesi, her şeye zam gelmesi anlamına gelir. Ben de kuryeyim. Benzine zam gelmesi insanı telaşlandırmıyor değil. Gelmese daha iyi ama yapacak bir şey yok"

Zamların ardındaki küresel ekonomik dengelere ve nakliye maliyetlerine işaret eden bir başka yurttaş ise durumu şu ifadelerle değerlendirdi:

"Bir domino etkisi var. Bu, Amerika’yı da Çin’i de etkiliyor. Lojistik maliyetleri yükseliyor. Nakliye giderlerinin artması da fiyatları etkiliyor. Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler bütün dünyayı etkiliyor"

"PARAMIZ ARTIK YETMİYOR, MAAŞLAR ERİDİ"

Zam haberini istasyonda öğrenen ve sabit gelirli yurttaşın alım gücünün düştüğünü vurgulayan Sait Can, yaşadığı geçim sıkıntısını şu sözlerle özetledi:

"Zam geleceğini bilmiyordum, daha bugün öğrendim. Ekonomimizi kötü etkiliyor. Maaşlar zaten belli, asgari ücret belli. Zor, geçinemiyoruz. Benzine artık paramız yetmiyor. Benzin bu gidişle 100 lirayı geçecek. Şu anda 83 lira olmuş. Aylık akaryakıt masrafım 5-6 bin lirayı buluyor."

"MALİYETLER ARTTIKÇA YURTTAŞIN GELİRİ DÜŞÜYOR"

Mustafa Erçelik ise vatandaşların akaryakıt zamlarına artık alıştığını belirterek araç kullanımının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Erçelik, “Alıştık. Yapacak bir şey yok. Yine alacağız. 100 lira olsa da alacağız, binmek zorundayız. Artık araç, otomobil zaruri” dedi.

Zamların üretici üzerindeki etkisine de değinen Erçelik, “Maliyetler artacak. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe her türlü maliyet artıyor. Maliyet arttıkça insanların gelirleri düşecek” ifadelerini kullandı.

"BELKİ 200 LİRAYA DOĞRU DA GİDEBİLİR"

Küresel çatışmaların ve jeopolitik krizlerin fiyatlar üzerindeki olası etkilerine de değinen Erçelik, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Dünyadaki savaşlara göre 150 lira da olabilir. Fiyatı 50 lirayken ‘Çok pahalı’ diyorduk ama şimdi 100 liraya yaklaşıyor. Kimsenin aklına 100 lira gelmezdi. Herhalde 150 liraya, belki 200 liraya doğru da gidebilir.” (ANKA)