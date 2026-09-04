Yumurta fiyatlarına tane başı 2 liralık zam!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) paylaştığı rakamlara göre, market ve pazarlarda ağustos ayında fiyatı en sert yükselen ürün yumurta oldu. Bir aylık artış oranı yüzde 37,8’e ulaştı.

27 Temmuz’da 4 lira 87 kuruş olan yumurtanın adet fiyatı, 28 Ağustos itibarıyla 6 lira 71 kuruşa tırmandı. Bu değişimle birlikte 30’lu yumurtanın ortalama fiyatı 130 liradan 200 liranın üzerine çıktı. Öte yandan 2 ay içinde fiyatın 120 liradan 200 liranın üzerine çıktığı görüldü.

ÜRETİCİ CEPHESİNDE DE MALİYET BASKISI

Sadece market raflarında değil, üretici tarafında da tablo değişmedi. Yumurta fiyatları üreticide aynı dönemde yüzde 39,9 oranında zamlandı. Üretici satış fiyatı 27 Temmuz’da 3 lira 23 kuruşken, 28 Ağustos’ta 4 lira 52 kuruşa yükseldi. Böylece hem üretici hem de market fiyatlarında ağustos ayının zirvesi yumurtada kaydedildi.

Ağustos ayında yıllık bazda besi yemi yüzde 34,5, süt yemi yüzde 31,8, elektrik yüzde 25,1 ve mazot yüzde 57,9 oranında artış gösterdi.

Buna karşın aylık bazda yem fiyatlarındaki artış yüzde 1’in altında kaldı. Bu durum, ağustos ayındaki yüzde 37,8’lik market artışının yalnızca aylık yem maliyetiyle açıklanamayacağını ortaya koydu. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yumurta, ağustosta yüzde 15,70 zamlanarak fiyatı en çok artan ürünler arasında dördüncü sırada yer aldı. Bu hareketlilik Tüketici Birliği Federasyonu’nun Market Endeksi’ne de yansırken, mayıs ayında yumurta fiyatı yüzde 13,32 artışla en fazla zamlanan beşinci ürün grubu olmuştu.

OKULLARIN AÇILIŞI TALEBİ TETİKLEDİ

Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Sarı, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada yumurta fiyatlarında yaklaşık yüzde 15 civarında bir artış yaşandığını belirterek, fiyat hareketinde sezonluk talebin etkili olduğunu söyledi.

Sarı, okulların açılmasına kısa süre kala yumurtaya yönelik talebin arttığını, bunun da fiyatlara yansıdığını ifade etti. Son 3-4 aydır beyaz et ve yumurta sektöründe zarar ortamı bulunduğunu belirten Sarı, özellikle üreticilerin maliyet baskısı altında kaldığını söyledi.

Sarı, yumurta fiyatlarındaki hareketliliğin yalnızca talep artışıyla açıklanamayacağını da belirterek mazot ve ambalaj maliyetlerindeki yükselişe dikkat çekti. Mazot fiyatındaki artışın nakliye maliyetlerini yükselttiğini belirten Sarı, ambalaj giderlerindeki artışın da doğrudan yumurta fiyatlarına yansıdığını ifade etti. Sektör temsilcileri, yumurta üretimindeki fiyat hareketlerinin belirli dönemlerde hayvanların kesime gönderilmesi ve üretim döngüsüyle bağlantılı olarak da değişebildiğini belirterek, tavukların belirli periyotlarla kesime gittiğini ifade ediyor. Sektördeki üretim döngüsüne bağlı olarak dönemsel arz boşluklarının oluşabildiğini ifade eden uzmanlar, bu dönemlerde fiyatlarda hareketlilik yaşandığını, ardından üretimin yeniden dengelenmesiyle fiyatların normalleşebildiğini dile getiriyor.

YUM-BİR BAŞKANINDAN "180 LİRA NORMAL" SAVUNMASI

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, arz-talep dengesi oluştuğu için bundan sonra yumurta fiyatlarında olağanüstü bir fiyat artışı beklemediklerini söyledi.

Üreticiden şu an yumurtanın çıkışının 3 lira olduğunu, 4,5 liranın altında satılması durumunda üreticinin zarar edeceğini belirten Afyon, şu ifadeleri kullandı: "Üreticiden 4,5 liraya çıkıp markette 6 lira olursa ideal rakamlardır. Bu da kolisi 180 lira demektir. 30'lu yumurtanın 180 liraya marketlerde olması gayet normaldir"