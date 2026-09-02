İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayında İstanbul genelinde perakende fiyatları en fazla artış ve azalış gösteren ürünleri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla indeks kapsamındaki 336 ana üründen 175'inin fiyatı yukarı yönlü hareket ederken, 60 ürünün fiyatında ise gerileme kaydedildi.

EĞİTİM VE ZORUNLU GİDERLERDE REKOR ARTIŞ

Geçen ay fiyatı en yüksek oranla artan kalem, yüzde 51,39'luk tırmanışla sınav hazırlık kurum ücretleri oldu.

Bu kalemi yüzde 13,33 oranında artışla altın mücevherat, yüzde 11,01 ile salatalık, yüzde 10,68 ile akaryakıt (benzin), yüzde 9,39 ile badana ve boya malzemeleri, yüzde 8,77 ile sigara, yüzde 8,61 ile çilek, yüzde 8,15 ile LPG, yüzde 7,25 ile çay ve yüzde 7,14 ile kola takip etti. Ayrıca maden suyu fiyatı yüzde 5,84, özel televizyon yayın hizmetleri yüzde 5,65, tuvalet sabunu yüzde 5,55, hazır kahve yüzde 5,25, domates yüzde 4,92 ve kuru soğan yüzde 4,74 oranında zamlandı.

SEZONLUK MEYVE VE SEBZEDE GERİLEME

Ağustosta bir önceki aya kıyasla fiyatı en çok düşen ürünlerin başında ise yüzde 26,54 oranıyla şeftali yer aldı.

Şeftalideki bu düşüşü yüzde 22,98 ile üzüm, yüzde 17,79 ile limon, yüzde 14,93 ile erik, yüzde 14,87 ile kavun, yüzde 14,41 ile sivri biber, yüzde 14,16 ile dolmalık biber, yüzde 13,69 ile karpuz ve yüzde 12,27 ile çarliston biber izledi.

Fiyat düşüşleri patlıcanda yüzde 11,53, armutta yüzde 10,97, kabakta yüzde 8,01, taze fasulyede yüzde 7,92, havuçta yüzde 7,70, sarımsakta yüzde 4,94 ve akaryakıtta (dizel/mazot) yüzde 4,30 olarak gerçekleşti.