Yeni Şafak Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Dövizden vergi alın

Yeni Şafak ekonomi yönetimine yönelik faiz mesaisini sürdürüyor.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazete uzunca bir zamandır ekonomi yönetimini faiz üzerinden eleştiriyor. Merkez Bankası'na her karar öncesi faiz üzerinden yüklenen dövizden vergi alınması talebini de bir kez daha sayfalarına taşıdı.

ŞİRKETLERİN ÖDEDİĞİ VERGİYİ KİŞİLER DE ÖDESİN ÇAĞRISI

Haberde, bireysel yatırımcıların bankalardaki 150 milyar dolarından hiç kazanç vergisi alınmadığı belirtildi.

Şirketlerin vergi ödediğini yazan gazeteye göre bu şirketler döviz kazançlarından yüzde 25 vergi öderken, bireysel yatırımcıların vergi ödemedi.

"MEHMET ŞİMŞEK UYGULAMASI..."

Haberde şu ifadeler yer buldu:

"Ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi almadığı uygulama nedeniyle 2011’de 1,60 TL olan dolar 2018’de 5 TL’ye çıktı. Maliye’nin 2016’da bir kişiye özel olan uygulaması genel kanaat haline geldi. Yıllardır kimseden tek kuruş vergi alınmaması manipülatörlerin TL ile istediği gibi oynamasına neden oluyor."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Kur yükselir" korkusu nedeniyle faizleri düşüremediğini savunan Yeni Şafak "Merkezin korkusunu giderecek öneriler" başlığı altında bir dizi yöntem sıraladı.

Faizin 7 kez üst üste sabit kaldığı, 2025 yılında Asya ülkeleri ile olan dış ticarette 64,4 milyar dolar açık verildiği, 2026 yılı bütçesinde faiz giderinin 2 trilyon 42 milyar lira olduğunun hatırlatıldığı haberde "Bu göstergeler program geciktikçe büyüyen riskleri gözler önüne seriyor." dendi.

MERKEZ'E ÖNERİLER

Gazete Merkez'e şu önerileri sundu:

AKARYAKITTA ÖTV VE KDV SIFIRLANSIN ÇIKIŞI

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) tamamen kaldırıldığında benzinin doğal litre maliyeti 51,60 Türk Lirası’na iniyor ve 55 Türk Lirası’lık tavanın altında kalıyor. Bu kalemde devlete ek bir sübvansiyon yükü doğmuyor. Ancak motorinde durum farklılık gösteriyor; vergi indirimine rağmen motorinin doğal litre maliyeti 71,08 Türk Lirası’ndan tavanın üzerinde kalıyor.

Motorinin fiyatını 55 Türk Lirası’na çekilebilmesi için litre başına 16,08 Türk Lirası’lık sabit ve öngörülebilir bir devlet sübvansiyonu gerekiyor. Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'dan yapılan ithalata konulacak ek yüzde 40 vergi ile Hazine’nin her yıl elde edeceği yaklaşık 15 milyar dolarlık kaynak, akaryakıttan ÖTV ve KDV indirimi yapılabilmesi için kullanılabilir.

Burada oluşacak ek kaynak, ÖTV’nin akaryakıttan tamamen kaldırılması ve yine akaryakıttan alınan KDV’nin yarı yarıya indirilmesi imkanını sunuyor.

UZAK DOĞU İTHALATINA EK VERGİ

"Çin, Güney Kore, Japonya ve Hindistan’a 80 milyar dolarlık ithalata karşılık sadece 5 milyar dolar ihracat yapılıyor. Bu dört ülkeyle yıllık 75 milyar dolarlık dış ticaret açığı veriliyor. Çin’den gelen ürünlere karşı uygulanacak yüzde 40 ek gümrük vergisi her yıl yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir elde edilmesini sağlayacak."

CUMHUR REYONU ÖNERİSİ

Türkiye genelindeki 55 bini aşkın zincir market şubesinde, temel gıda ürünlerini daha uygun fiyatla halka ulaştırmak amacıyla “Cumhur Reyonu” projesinin başlatılabilir.