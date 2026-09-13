YENİ Partili Özgür Karabat AKP'nin ekonomi çıkmazını anlattı: 3 yıl daha sabır istiyorlar

Yeni Partili Özgür Karabat, Türkiye ekonomisindeki yüksek faiz ve enflasyona dikkat çekerek ekonomi yönetimini eleştirdi. Karabat, politika faizinin yüzde 37, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51 seviyesinde olduğunu belirterek, enflasyon hedeflerinin tutmadığını ve yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile vatandaştan yeniden sabır istendiğini söyledi.

Karabat, sanayi üretiminin gerilediğini, 2026'nın ilk sekiz ayında ithalatın ihracattan daha hızlı arttığını ve dış ticaret açığının 65,8 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Yüksek faiz politikasının üretim ve yatırımı zorlaştırdığını belirten Karabat, "Faiz %37. Enflasyon %31,5. Sanayi küçülüyor. İthalat ihracattan hızlı artıyor" diyerek ekonomi politikasının sonuçlarının sorgulanması gerektiğini söyledi.

YENİ Partili Özgür Karabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu: