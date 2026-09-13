YENİ Partili Özgür Karabat AKP'nin ekonomi çıkmazını anlattı: 3 yıl daha sabır istiyorlar
Yeni Partili Karabat, faiz ve enflasyonun yüksek seyrine, sanayi üretimindeki yavaşlamaya ve ithalatın ihracattan hızlı artmasına dikkat çekerek ekonomi yönetimini eleştirdi. Karabat, yeni OVP ile vatandaştan 3 yıl daha sabır istendiğini söyledi.
Yeni Partili Özgür Karabat, Türkiye ekonomisindeki yüksek faiz ve enflasyona dikkat çekerek ekonomi yönetimini eleştirdi. Karabat, politika faizinin yüzde 37, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51 seviyesinde olduğunu belirterek, enflasyon hedeflerinin tutmadığını ve yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile vatandaştan yeniden sabır istendiğini söyledi.
Karabat, sanayi üretiminin gerilediğini, 2026'nın ilk sekiz ayında ithalatın ihracattan daha hızlı arttığını ve dış ticaret açığının 65,8 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Yüksek faiz politikasının üretim ve yatırımı zorlaştırdığını belirten Karabat, "Faiz %37. Enflasyon %31,5. Sanayi küçülüyor. İthalat ihracattan hızlı artıyor" diyerek ekonomi politikasının sonuçlarının sorgulanması gerektiğini söyledi.
YENİ Partili Özgür Karabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:
FAİZ %37, ENFLASYON %31,5, İTHALAT ARTIYOR, SANAYİ YAVAŞLIYOR. AKP İSE 3 YIL DAHA SABIR İSTİYOR!1) Yıllardır “program çalışıyor, biraz daha sabır” deniliyor.
Peki yüksek faizin, pahalı TL’nin ve sıkı para politikasının sonunda Türkiye ekonomisi nereye geldi?
İbretlik tabloya birlikte bakalım.
2) Geçen yıl açıklanan OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %16 idi.
Bugün ağustos enflasyonu aylık %1,84 seviyesinde. Yıllık ise %31,51!
Daha yılın bitmesine 4 ay varken TÜFE Ocak-Ağustos döneminde %22,07 arttı!
Hedefler yine tutmadı, takvim yine ileri taşındı.
3) Enflasyonla mücadelede vatandaşın önüne konulan reçete ise çok ağır. Politika faizi %37’ye demir attı!
TCMB son kararında faizi yine değiştirmedi.
Daha önemlisi Merkez Bankası artık karar metninde açıkça “İç talepteki zayıf seyir” diyor.
Ekonomi soğutuluyor. Ama enflasyon hâlâ %31,5!
4) Peki ekonomi soğutulunca ne oluyor?
2026 ikinci çeyrek büyümesi yalnızca %2,3 oldu.
Sanayi üretimi ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre %0,3 geriledi.
Yüksek faiz yalnızca tüketiciyi değil, üretim ve yatırım yapmak için finansmana ihtiyaç duyan sanayiciyi de vuruyor.
5) Asıl tehlikeli tablo dış ticarette.
2026 Ocak-Ağustos döneminde ihracat 185,0 milyar dolar, ithalat 250,8 milyar dolar oldu.
Dış ticaret açığı 65,8 milyar dolar!
Üstelik ihracat %4 artarken ithalat %5,3 arttı.
Türkiye'nin ithalatı ihracatından daha hızlı büyüyor.
6) Ekonomi politikası büyük bir açmaz içinde.
Faizi yüksek tut.
İç talebi bastır.
TL'nin reel değerlenmesine izin ver.
Üreticinin finansman maliyetini yükselt.
Sonra ithalat, ihracattan hızlı büyüsün!
Bu model enflasyonu düşürmeye çalışırken Türkiye'nin üretim kapasitesini aşındırıyor.
7) Peki, yüksek faiz kime yarıyor?
Parası olan için mevduat, para piyasası fonu ve sabit getirili araçlar, güçlü alternatifler haline geliyor.
Yabancı yatırımcı açısından da yüksek faiz ve kur istikrarı carry trade'i cazip kılıyor.
Sanayici ise aynı faiz ortamında fabrika kurmaya, makine almaya, kapasite artırmaya çalışıyor.
Para, paradan kazanırken üretici paraya ulaşmakta zorlanıyor.
8) Ve şimdi önümüze yeni bir 3 yıllık Orta Vadeli Program (OVP) konuldu:
Yani vatandaşa, üreticiye ve reel sektöre yeni bir üç yıllık program anlatılıyor.
Sorun OVP hazırlanması değil.
Sorun, daha önce açıklanan hedefler tutmadığında yenilerinin önümüze konulması.
Daha geçen yıl 2026 sonu enflasyon hedefi %16 idi!
9) Türkiye'nin önündeki asıl soru budur.
Enflasyonu düşürmek uğruna üretimi daha ne kadar baskılayacağız?
Faiz %37.
Enflasyon %31,5.
Sanayi küçülüyor.
İthalat ihracattan hızlı artıyor.
10) Buna rağmen reçete yine aynı: “Biraz daha sabır!”
Vatandaş sabrediyor.
Sanayici sabrediyor.
Esnaf sabrediyor.
Ama sabır taşı çatlamaya başladı!