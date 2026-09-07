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Halk TV Ekonomi İmamoğlu'ndan OVP değerlendirmesi: Erdoğan varsa güvensizlik var

İmamoğlu'ndan OVP değerlendirmesi: Erdoğan varsa güvensizlik var

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, orta vadeli programa dair eleştrilerini yanıtladı. İmamoğlu, "Sürekli millete söz veriyor, sürekli sözünüzden cayıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'ndan OVP değerlendirmesi: Erdoğan varsa güvensizlik var

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program’ı (OVP) sert sözlerle eleştirdi. Açıkladığı üç yıllık hedeflerin gerçekçi olmadığını vurgulayan İmamoğlu, mevcut ekonomi politikalarının güven telkin etmediğini belirtti.

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"ERDOĞAN VARSA GÜVENSİZLİK VAR"

Açıklamasında iktidarın ekonomi yönetimini ve vadettiği hedefleri hedefe koyan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan iktidarında enflasyon ve büyüme hedeflerinizin de Orta Vadeli Programın da bir anlamı kalmamıştır.

Sürekli millete söz veriyor, sürekli sözünüzden cayıyorsunuz.

Demokrasinin, özgürlüğün ve adaletin kalmadığı, iş insanlarının da emekçilerin de güvence altında hissetmediği bu bozuk düzenin sorumlusu sizsiniz.

Erdoğan varsa güvensizlik var.
Güvensizlik varsa istikrar yok.
İstikrar yoksa refah yok.

Ekonomide değişim istiyorsak, önce sizi değiştireceğiz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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