Erdoğan'dan OVP değerlendirmesi: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ekonomide gelecek üç yıla ilişkin yol haritasının kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

OVP ile tarım ve sanayi sektörlerinin yanı sıra başta turizm olmak üzere hizmet sektörlerinin güçlendirilmesine yönelik politikaların ortaya konulduğunu ifade eden Erdoğan, yüksek teknoloji ve katma değere dayalı üretimin artırılması, ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve Türkiye ekonomisinin rekabet gücünün yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Jeopolitik risk ve belirsizliklerin oluşturduğu zorluklara rağmen ekonomi politikalarında değişikliğe gidilmeyeceğini belirten Erdoğan, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen yaklaşımın devam edeceğini söyledi.

“ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECEK”

Erdoğan, enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşun da sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların refahını artıracak ve ekonominin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler getirecek adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.

Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye kadar ekonominin farklı alanlarında çalışmalar yürütüleceğini belirten Erdoğan, Türkiye ekonomisinin daha güçlü, rekabetçi ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Erdoğan, OVP'nin hazırlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek programın Türkiye, millet ve ekonomi açısından hayırlı olması temennisinde bulundu.