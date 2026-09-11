Yeni banknotlar basıldı: Fatih Karahan'ın imzası var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un Merkez Bankasına verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

İMZALAR YENİLENDİ

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, yeni tertiplerdeki imzaların düzenlendiği belirtildi.

Buna göre 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'ya, 5 TL banknotlarda ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği aktarıldı.

Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir" ifadelerine yer verildi.

2009'DAN BERİ KULLANILIYOR: E9 EMİSYON GRUBU NEDİR?

Cebimizde taşıdığımız kağıt Türk lirasının 2009 yılından beri kullanılan temel tasarım ve seri ailesinin genel adına deniyor.

E9 Emisyon Grubu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedavüle sokulan dokuzuncu emisyon grubundaki kağıt paraları (Türk lirasını) ifade ediyor.

Emisyon kelimesi, en basit tanımıyla "paranın tedavüle (dolaşıma) çıkarılması" anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti tarih boyunca banknotlarını basım ve tasarım değişikliklerine göre farklı emisyon gruplarına ayırmıştır (E1, E2... E9 gibi).

NE ZAMAN ÇIKTI?

Bu gruptaki ilk banknotlar 1 Ocak 2009 tarihinde, paradan "Yeni" ön eksinin kaldırılıp tekrar "Türk Lirası"na geçildiği dönemde dolaşıma girdi.

Günümüzde kullandığımız tüm ana kağıt para birimleri bu gruba dahildir: 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL.

E9 grubu kendi içinde zaman içinde yeni tertiplere (basım serilerine) ayrılmıştır. Banknotların üzerindeki başkan veya başkan yardımcısı imzalarının değişmesi, bazı güvenlik özelliklerinin güncellenmesi gibi nedenlerle yeni tertipler basılır.

Örneğin, Merkez Bankası yönetimindeki imza değişikliklerine bağlı olarak bu grubun 5 TL, 50 TL gibi farklı tertipleri zaman içinde tedavüle girmeye devam etmektedir.

Yeni bir tertip çıktığında eskileri geçersiz olmaz; farklı tertiplerdeki E9 banknoteslar piyasada bir arada geçerliliğini korur.