Yabancının Borsa İstanbul'a ilgisi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" verilerini kamuoyuyla paylaştı. İlgili verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçtiğimiz hafta 150,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 146 milyon dolarlık ÖST alımı yaparken, 1,2 milyon dolarlık DİBS elden çıkardı.

Daha önceki haftalarda ise yabancı yatırımcıların 176,1 milyon dolarlık hisse senedi aldığı ve 290 milyon dolarlık tahvil sattığı kaydedilmişti.

STOKLARDA VE PORTFÖYLERDE SON DURUM

Açıklanan resmi istatistiklere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin elinde bulundurduğu hisse senedi stoku 21 Ağustos haftasında 41 milyar 721,6 milyon dolar seviyesinden 43 milyar 109,4 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Aynı zaman dilimi içerisinde, yurt dışında yerleşik yatırımcıların DİBS stoku 17 milyar 796 milyon dolardan 17 milyar 788,7 milyon dolara gerilerken, ÖST stoku ise 4 milyar 503,7 milyon dolardan 4 milyar 632,8 milyon dolara çıktı.