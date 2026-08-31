Vergi, prim ve trafik cezası borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurularında son saatler

Vergi daireleri ve SGK’ya borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yapılandırma uygulamasında başvuru süresi bugün sona eriyor. Vergi, prim, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi borçlarını uzun vadede ödemek isteyenlerin bugün başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Düzenlemeyle borçlulara mali durumlarına göre 12, 36, 48 veya 72 aya varan taksit seçenekleri sunuluyor. Yıllık tecil faizi ise yüzde 39’dan yüzde 29’a indiriliyor. Yapılandırma imkânından 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş bazı kamu borçları için yararlanılabiliyor.

Bu kapsamda gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları bulunuyor.

SGK kapsamında ise işçi çalıştıran işverenlerle Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların Haziran 2026 ve öncesine ait prim borçları ile sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları için yapılandırma imkanı sağlanıyor. Ayrıca 31 Ağustos 2026’ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırılabilecek.

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDAN VEYA VERGİ DAİRESİNDEN YAPILABİLECEK

Vergi borçları için başvurular GİB’in internet adresinden, Dijital Vergi Dairesi üzerinden, borcun bulunduğu vergi dairesine doğrudan gidilerek veya posta yoluyla yapılabilecek.

Taksit sayısı borçlunun mali durumu ve alacağın türüne göre belirlenecek. 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde likidite oranı dikkate alınacak.