Üst üste rekor kıran ABD borsaları tahvil baskısıyla düştü

New York borsasında negatif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,66 azalışla 51.179,87 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalışla 7.801,77 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,22 kayıpla 27.538,69 puana indi. Tahvil piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların odağında yer aldı. Bu hafta, teknoloji ağırlıklı endeks Nasdaq tüm zamanların en yüksek fiyatını 2 kere yükseltmişti.

TAHVİL FAİZLERİ 2002'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvilinin faizi gün içinde yüzde 5,36 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,73 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 10 yıllık tahvil faizi, ABD Hazinesi'nin düzenlediği 39 milyar dolarlık tahvil ihalesinin güçlü taleple karşılanmasının ardından yükselişini sınırlayarak yüzde 5,28 seviyesine geriledi.

BRENT PETROL 100 DOLAR SEVİYESİNDE SEYRETTİ

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin sürmesiyle 100 dolar seviyesinde seyretti. Analistler, petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyon endişelerini canlı tuttuğunu ve merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin beklentileri desteklediğini belirtti.

FED TUTANAKLARI YIL SONUNA KADAR BİR ARTIŞ DAHA SİNYALİ VERDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımına gidilen eylül toplantısının tutanaklarını yayımladı. Bankanın tutanakları, yıl sonuna kadar politika faizinde bir artışa daha gidilmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu.

MORTGAGE FAİZİ YAKLAŞIK 3 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Veri tarafında, Mortgage Bankalar Birliğinin (MBA) açıkladığı veriler, yükselen tahvil faizlerinin mortgage (konut kredisi) faizlerine de yansıdığını gösterdi. Buna göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,49'a yükselerek yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜKETİCİLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ MAYIS 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin eylül sonuçları, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin eylülde yüzde 3,9'a çıkarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.