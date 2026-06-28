Üç kamu bankası tek çatı altında olacak! Tarih belli oldu

Türkiye pazarında faaliyet gösteren en büyük sigorta kuruluşlarından olan Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta, 2020 senesinde alınan bir kararla birleştirilmiş ve Türkiye Sigorta adıyla tek bir kuruma dönüştürülmüştü.

Ekonomi yönetimi, uyguladığı bu konsolidasyon modelini şimdi de kamu kontrolündeki katılım bankaları için hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankalarının bir araya getirilerek yeni bir isimle, tek bir banka formatında hizmet vereceğini açıklaması bankacılık sektöründe hareketliliğe neden olmuştu.

Bu gelişmenin ardından piyasalar, birleşme operasyonunun resmi takvimine odaklanmıştı.

BİRLEŞME SÜRECİ YILIN SON ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Son yıllarda katılım bankacılığı alanına duyulan ilginin pekiştirilmesi ve sistemin teşvik edilmesi hedefiyle atılan bu adım neticesinde gözler takvimdeydi. Sözcü'nün bankacılık kulislerine dayandırdığı haberine göre söz konusu üç kamu katılım bankasının 2026 yılının son çeyreğinde fiili olarak tek bir çatı altında toplanması planlanıyor.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin olarak 5 Haziran tarihinde yaptığı konuşmada süreci şu sözlerle duyurmuştu: "Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır.

Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. "