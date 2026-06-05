Erdoğan duyurdu: 3 kamu katılım bankası birleşiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğuna göre Emlak Konut halka arz olacak:

"Emlak Katılım, katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz."

İstanbul Finans Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Erdoğan katılım finans sektörünün mevcut konumuna ve idari geçmişine dair "Emlak Katılım organizasyonunu ruhuna uygun şekilde ihya etmiştik. Bu adım sonrası kurumumuz katılım finansın en dinamik noktasına geldi" dedi.

EMLAK KATILIM BORSAYA AÇILIYOR, KAMU DEVLERİ BİRLEŞİYOR

Finans kurumunun gelecekteki yol haritasına dair planları paylaşan Erdoğan, bankanın hisselerinin borsada satışa sunulacağını kaydederek, "Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde güçlü büyümeye milletimiz de ortak olacak" dedi.

Kamu sermayeli katılım bankacılığı alanında yeni bir organizasyonel şemanın ve idari yapılanmanın devreye alınacağını ilan eden Cumhurbaşkanı, üç kamu kurumunun tek merkez altında toplanacağını belirterek, "Ziraat Katılım, Halk Katılım ve Vakıf Katılım birleştirilecektir. Bu üç katılım bankası birleşerek büyük bir sinerji ortaya çıkaracaktır" açıklamasını yaptı.

KÜRESEL BORÇ YÜKÜ 350 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı çok boyutlu krizlere ve jeopolitik risklere dikkat çeken Erdoğan; Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs eksenindeki İsrail saldırılarının sürdüğünü ifade etti. İran merkezli gerilimlerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye ile geçiş duraksamalarının sadece Körfez bölgesini değil, dünya ekonomisini de sarsıntıya uğrattığını kaydetti.

Küresel finans mimarisinde büyük bir kırılma yaşandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından yayınlanan raporlara yansıyan ürkütücü bir makro veriyi paylaştı. İlan edilen rapora göre küresel borçluluğun 2026 senesinin ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara dayandığını belirten Erdoğan, bu devasa borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğunun cevaplanması gereken ciddi bir soru işareti olduğunu aktardı. Kronikleşen rahatsızlıkların geçici pansumanlarla tedavi edilemeyeceğini, ameliyat gerektiren yapısal sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı finansal krizleri yaşamaktan kurtulamayacaklarını ifade etti.

FAİZ VE BEREKET VURGUSU

Rekabetin ahlak dışı yürütüldüğü ve faiz sisteminin egemen olduğu finansal alanlarda bereketin barınamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, İslam iktisadının adalet, risk paylaşımı, ahlak, sosyal refah ve erdem ilkeleri üzerine inşa edildiğini beyan etti.

Katılım finans modelinin dünya için daha adil bir alternatif mimari sunduğunu savunan Erdoğan, 2018 yılında yapılan yasal düzenlemeyle Emlak Bankası'nı Emlak Katılım'a dönüştürerek kurumu aslına uygun şekilde ihya ettiklerini, önümüzdeki dönemde de Ziraat, Halk ve Vakıf Katılım'ın birleştirilmesiyle sektöre farklı bir ivme kazandıracaklarını sözlerine ekledi.