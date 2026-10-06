Türkler bölgeyi terk etmeye başladı: Emlak fiyatları aldı başını gitti

Karadağ'ın Adriyatik kıyısındaki turizm merkezlerinden Budva'da son yıllarda hızla yükselen gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladı. Yabancı mülk sahiplerinin satışa yönelmesiyle birlikte hem satılık hem de kiralık konut arzında belirgin artış yaşandı.

Blic gazetesinin yerel emlak acentelerine dayandırdığı habere göre, özellikle Rusya ve Türkiye vatandaşlarının mülklerini satışa çıkarması kiralık konut arzını da artırdı.

Piyasaya giren yeni konutların artmasıyla birlikte aylık kira fiyatlarında önceki döneme kıyasla 100 ila 200 euro arasında düşüş yaşandı. Daha önce 600-700 euro bandında kiraya verilen tek yatak odalı dairelerin aylık kiraları 400-500 euro seviyelerine geriledi.

PİYASADAKİ HAREKETLİLİĞİN NEDENLERİ

Gayrimenkul piyasasındaki değişimin arkasında idari süreçler, uluslararası yaptırımlar ve artan yaşam maliyetlerinin bulunduğu belirtiliyor.

Özellikle 2022'den itibaren Karadağ'a yerleşen Rusya vatandaşlarının, uluslararası yaptırımlar nedeniyle oturum izinlerinin uzatılması, vize işlemleri ve uluslararası bankacılık transferlerinde çeşitli sorunlarla karşılaştığı ifade ediliyor.

Bu sorunların bazı yabancı mülk sahiplerini yatırımlarını elden çıkarmaya yönelttiği belirtiliyor.

VİZE BELİRSİZLİĞİ DE ETKİLİ OLDU

Gelecekte vize zorunluluğunun getirilebileceğine yönelik beklentiler ve gayrimenkul yatırımı üzerinden alınan oturum izinlerine ilişkin düzenlemeler de yabancı yatırımcılar açısından belirsizliği artırdı.

Emlak danışmanı Tomislav Rankovic, vize muafiyetinin kaldırılacağı yönündeki beklentilerin ve yasal şartlarda yapılan değişikliklerin bazı yabancıların ülkeden ayrılmasını hızlandırdığını belirtti.

Rankovic ayrıca, Karadağ'daki Türk nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin ülkeden ayrıldığını öne sürdü.

YATIRIMCILAR DAHA UCUZ PAZARLARA YÖNELİYOR

Mülklerini nakde çeviren yabancı yatırımcıların bir bölümünün daha düşük maliyetli ülkelere yöneldiği, bir bölümünün ise ülkelerine dönmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, artan konut arzının fiyatlarda aşağı yönlü bir düzeltmeye yol açtığını ve bu eğilimin önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini öngörüyor.