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Halk TV Türkiye Vizesiz tatil için son günler! Gözde tatil adresinde Türklerden vize istenecek

Vizesiz tatil için son günler! Gözde tatil adresinde Türklerden vize istenecek

Karadağ, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını 31 Ekim'de sona erdirecek. 1 Kasım'dan itibaren bordo pasaport sahipleri için vize şartı başlayacak. Budva ve Kotor tatilleri de yeni uygulamadan etkilenecek.

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Vizesiz tatil için son günler! Gözde tatil adresinde Türklerden vize istenecek

Türk vatandaşlarının özellikle kısa süreli tatillerde tercih ettiği Karadağ'da seyahat kuralları değişiyor. 31 Ekim 2026'ya kadar devam edecek vizesiz giriş uygulaması, 1 Kasım itibarıyla sona erecek. Bu tarihten itibaren bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Karadağ'a seyahat edebilmek için vize alması gerekecek.

Vizesiz tatil için son günler! Gözde tatil adresinde Türklerden vize istenecek - Resim : 1

VİZESİZ SEYAHAT İÇİN SON GÜNLER

Mevcut uygulama kapsamında Türk vatandaşları Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Ancak bu hak 31 Ekim 2026'da sona erecek. Yeni uygulamayla birlikte 1 Kasım'dan itibaren bordo pasaport sahipleri için vize şartı getirilecek.

Değişikliğin ilk adımı 23 Temmuz 2026'da atıldı. Karadağ hükümeti, ülkenin vize rejimini Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu hale getirmek amacıyla düzenlemeyi kabul etti. Yeni uygulama yalnızca Türkiye vatandaşlarını kapsamıyor. Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları da 1 Kasım'dan itibaren Karadağ'a giriş için vize almak zorunda olacak.

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BUDVA VE KOTOR TATİLLERİ DE ETKİLENECEK

Karadağ'da Türk turistlerin en çok tercih ettiği rotalar arasında yer alan Budva ve Kotor da yeni uygulamadan etkilenecek.

Sahilleri ile öne çıkan Budva ve tarihi dokusu ve körfez manzarasıyla dikkat çeken Kotor için ayrı bir vize uygulaması bulunmuyor. Dolayısıyla 1 Kasım'dan sonra bu bölgelere seyahat edecek bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları da vize şartına tabi olacak.

Vizesiz tatil için son günler! Gözde tatil adresinde Türklerden vize istenecek - Resim : 3

BAZI YOLCULAR VİZESİZ GİRİŞ YAPABİLECEK

Yeni dönemde belirli kişiler için istisna uygulanacak. Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesi bulunanların yanı sıra bu ülkelerde geçerli oturum iznine sahip kişiler, belirlenen şartları karşılamaları halinde Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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