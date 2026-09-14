Yeşil pasaporta yeni talip: Turist rehberleri de istiyor

Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen Hususi Damgalı Pasaport, sahiplerine birçok ülkeye vize başvurusu yapmadan seyahat etme imkanı sağlıyor. Devlet memurları ve kamu görevlilerinin yanı sıra belirli şartları taşıyan bazı meslek grupları da bu haktan yararlanabiliyor. Son olarak Profesyonel turist rehberleri de yurt dışındaki görevleri sırasında karşılaştıkları vize sorunlarının çözülmesi amacıyla yeşil pasaport kapsamına alınmayı talep etti.

TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, meslekte belirli bir kıdeme ulaşan profesyonel turist rehberlerine yeşil pasaport verilmesi çağrısında bulundu. Akdağ, 15-20 yıllık mesleki deneyime sahip rehberlerin bu haktan yararlanmasını istediklerini belirtti.

“TÜRKİYE’NİN TANITIM YÜZÜ”

Profesyonel turist rehberlerinin yalnızca turistlere eşlik eden kişiler olmadığını vurgulayan Akdağ, rehberlerin Türkiye’nin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini yabancı ziyaretçilere aktardığını ifade etti.

Akdağ, turist rehberlerinin Türkiye’nin tanıtımında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Turist rehberi, ülkemizi ziyaret eden turistlere Türkiye’nin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan, kültürümüzü tanıtan ve ülkemizi sevdiren kişidir. Bu yönüyle profesyonel turist rehberleri, Türkiye’nin tanıtım yüzü ve aynasıdır” dedi.

VİZE SÜREÇLERİ MESLEKİ GELİŞİMİ DE ETKİLİYOR

Yurt dışı turların yaygınlaşmasıyla birlikte vize işlemlerinin rehberler açısından önemli bir sorun haline geldiğini belirten Akdağ, başvuru süreçlerinin hem zaman hem de maliyet açısından yük oluşturduğunu söyledi.

Bu durumun yalnızca yurt dışındaki görevleri zorlaştırmadığını belirten Akdağ, rehberlerin farklı ülkeleri ve kültürleri yerinde tanıyarak mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerinin de önünde engel oluşturduğunu kaydetti.

Akdağ, uzun yıllardır mesleğini sürdüren profesyonel turist rehberlerinin yeşil pasaport kapsamına alınmasının bu sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirterek, “Meslekte 15-20 yılını doldurmuş profesyonel turist rehberlerine yeşil pasaport imkânı sunulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KİMLER YARARLANABİLİYOR

Yeşil pasaport hakkından Meclis ve hükümet üyeleri, belediye başkanları, kamu çalışanları, bazı kamu bankaları ve kurumların çalışanları, sporcular, ihracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri ile avukatlar yararlanabiliyor.