Türkiye'nin çok sevdiği markanın yeni elektrikli otomobili ortaya çıktı

Türkiye’de de geniş kullanıcı kitlesine sahip otomobil markalarından Dacia, yeni elektrikli otomobili “New Spring” ile elektrikli araç pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Model, Renault Twingo ile aynı platformu paylaşacak şekilde geliştirilen modelden görüntüler geldi.

TÜRKİYE'NİN ÇOK SEVDİĞİ MARKANIN YENİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin geçtiğimiz en çok satan otomobil modelleri arasına Sandero Stepway ile 10'uncu sıradan giren Dacia'nın yeni elektrikli otomobili ortaya çıktı.

Daha önce kamuflajlı prototipleri görüntülenen yeni modelin, tasarım anlamında Twingo’ya benzer çizgiler taşıdığı ancak markaya özgü detaylarla ayrıştırıldığı görülüyor.

Araçta eğimli C sütunu, kavisli tavan çizgisi ve yuvarlatılmış arka cam tasarımı dikkat çekiyor.

Markanın uluslararası hesabından paylaştığı ilk görüntüde ise elektrik ibaresi dikkatleri çekti. Alışılan tasarım dilini güncelleyen markanın çift renk tasarımı kullanacağı anlaşıldı.

“New Spring” adıyla piyasaya çıkacak model, mevcut Spring ismini de devam ettirecek. Bu durum, eski ve yeni versiyonların bir süre birlikte satılabileceği anlamına geliyor.

AVRUPA'DA 1 MİLYON LİRANIN ALTINA SATILACAK

Aracın Avrupa’da 18 bin euro (yaklaşık 956 bin TL) seviyesinin altında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyatlandırma, modeli Avrupa’nın en erişilebilir elektrikli otomobillerinden biri haline getirebilir.

Teknik tarafta ise 27,5 kWh batarya ile 260 kilometrenin üzerinde menzil hedeflendiği belirtiliyor. Dört kişilik kabin yapısı ve geniş bagaj hacmi sunması beklenen araç, özellikle şehir içi kullanım odaklı tasarlandı.

Yeni modelin dünya lansmanının ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı kapsamında yapılması planlanıyor. Dacia’nın önümüzdeki dönemde üç yeni elektrikli model daha tanıtacağı ve ürün gamını genişleteceği ifade ediliyor.

2021 yılında tanıtılan Dacia Spring, Avrupa genelinde yaklaşık 210 bin müşteriye ulaşarak basit, erişilebilir ve gösterişsiz elektrikli mobilite anlayışının önemini ortaya koydu.