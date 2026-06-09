Toyota'dan çılgın "elektrikli otomobile manuel vites" hamlesi!

OTOMOBİL tutkunlarına müjde mi desek...

Toyota, özellikle safkan otomobil tutkunlarını hedefleyen fütüristik bir elektrikli araç teknolojisi için yeni bir patent başvurusunda bulundu. Elektrikli otomobiller için özel olarak geliştirilen bu yeni manuel şanzıman sistemi, benzinli ve dizel araçlardaki manuel vitesli motorların stop etmesini (kapanmasını/boğulmasını) bile birebir simüle ediyor.

Toyota’nın Ocak ayında yaptığı bu patent başvurusu, Mayıs ayı sonlarında resmi olarak yayınlandı ve dünyada ilk olarak CarBuzz tarafından keşfedildi. Geliştirilen kontrol sistemi; fiziksel bir debriyaj pedalı ve vites değiştirme mekanizmasına sahip simüle edilmiş bir manuel şanzımandan oluşuyor.

Yanlış Viteste Araç "Stop Edecek" ve Sarsılacak

Sistem sadece görsel bir vitesten ibaret değil, sürüş mekaniğine doğrudan etki ediyor. Eğer sürücü aracı "olumsuz" veya hatalı bir şekilde kullanırsa —örneğin yanlış vites ve buna bağlı olarak yanlış motor devri seçerse— araç yapay zekası motoru durduruyor ve otomatik olarak fren yapıyor.

Bu hamle, araçta tam anlamıyla geleneksel bir motor stop etme simülasyonu yaratıyor. Böylece sürücüler, fosil yakıtlı manuel bir araçta debriyajı aniden bırakınca yaşanan o tanıdık, ani ve sarsıntılı hareketi elektrikli araçlarında da birebir deneyimliyorlar.

🧠 Yapay Zeka Sürücünün Beceri Seviyesini ÖLÇECEK

Sistemin arkasındaki kontrol mekanizması sadece fantezi amaçlı çalışmıyor; aynı zamanda bir güvenlik ve eğitim filtresi görevi görüyor. Geliştirilen akıllı sistem, sürücünün debriyaj ve vites koordinasyonuna bakarak anlık olarak beceri seviyesini belirleyecek. Sürücünün acemilik durumuna veya zor anlarına göre, gerektiği durumlarda uygun güvenlik sistemlerini otomatik olarak devreye sokacak.