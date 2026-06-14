Amblem değil servet! Logosu küçük bir araba fiyatına denk geliyor!

1947'deki kuruluşundan bu yana Ferrari , sadece bir otomobil üreticisi olmadığını, çok daha "özel" tasarımlar konusunda uzmanlaşmış, kendine özgü bir marka olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

FERRARİ AMBLEMİ FİYATINA ŞEHİR ARABASI

Şirketin her modeli, ticari performansı bunu doğrulamasa bile, başka hiçbir otomobilde bulunmayan eşsiz bir his yaratan olağanüstü performans ve kendine özgü tasarım sunmaktadır.

Markanın efsanevi amblemi olan "Cavallino Rampante" (şahlanan at) ve karakteristik kırmızı rengi (Rosso Corsa) halkın büyük çoğunluğu tarafından bilinmektedir ancak birçok kişinin bilmediği bir "sır" ise amblemin sadece "yapıştırılmadığı", bunun yerine arabanın üzerine boyandığıdır.

Ferrari, otomobillerindeki logoların bir zanaatkarın eseri olduğunu ve bu sürecin her bir logo için yaklaşık sekiz saatlik bir çalışma gerektirdiğini , yani logoların bir otomobile "takılmasının" iki iş günü sürdüğünü söylüyor.

Amblemler, istenen etkiyi elde etmek için çok katmanlı boya ile kaplanmıştır ve yapıştırılmadıkları için, aracın geri kalan gövdesi gibi cilalanabilir ve mumlanabilirler.

FERRARİ LOGOSU

Ayrıca , aracın çamurluklarındaki amblemlerin isteğe bağlı olduğunu ve set başına 15.000 euroya mal olduğunu, bunun da küçük bir şehir otomobilinin fiyatına yaklaşık olarak denk geldiğini bilmekte fayda var.