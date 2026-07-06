Türkiye'de milyonlarca kişiye kötü haber! Dev banka açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı verilerinin ardından Türkiye ekonomisini merceğe alan Alman bankacılık devi Commerzbank ekonomistleri, enflasyon oranlarında sınırlı bir toparlanma gözlenmesine karşın Türkiye'de çekirdek enflasyon ve fiyat artışlarının ana eğiliminin yüksek seviyesini korumaya devam ettiğini bildirdi.

Banka, piyasalardaki bu mevcut görünüm sebebiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yakın gelecekte faiz indirimi adımı atabileceği bir hareket alanının bulunmadığı tespitinde bulundu.

HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENTİLERDEN OLUMLU GELDİ

Commerzbank tarafından pazartesi günü yayımlanan resmi değerlendirme raporunda, haziran ayı enflasyon verilerinin çekirdek enflasyon tarafında sınırlı bir yavaşlamaya işaret ettiği aktarıldı.

Michael Pfister ve Tatha Ghose imzasını taşıyan ilgili analiz notunda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Aylık yüzde 0,9 olarak görünen görece düşük manşet veri, hem manşet hem de çekirdek enflasyonda yıllıklandırıldığında yaklaşık yüzde 24'lük manşet enflasyon ivmesine karşılık geliyor. Bu durum, İran savaşı nedeniyle yaşanan sıçramanın görüldüğü aylara kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret etse de, fiyat artışlarının mevcut hızı tek haneli enflasyona ulaşılması ya da TCMB'nin uzun vadeli yüzde 5 hedefi açısından inandırıcı bir patika sunmaktan hâlâ oldukça uzak."

MALİYET BASKILARI DEVAM EDİYOR

Yayımlanan raporda, enerji enflasyonunda yıllık bazda bir yavaşlama kaydedilmesine rağmen üretici ve tüketici üzerindeki maliyet baskılarının tümüyle ortadan kalkmadığına özellikle dikkat çekildi.

Rapora göre, maliyet yapısına ilişkin şu veriler paylaşıldı:

"Enerji enflasyonu yıllık bazda yavaşlasa da enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3, ara malları fiyatları ise yüzde 1,9 arttı. Dolayısıyla maliyet baskıları bir miktar hafiflemiş olsa da, henüz enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekecek güçlü bir destek sunmuyor."

'GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 32-35 BANDINDA'

Commerzbank, İstanbul genelindeki tüketici enflasyonunun ülke ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürdüğünü fakat aradaki makasın daralma eğilimine girdiğini de vurguladı.

Bankanın analiz notunda konuya dair şu ifadeler kullanıldı:

"Öte yandan İstanbul'da tüketici enflasyonu yıllık yüzde 36 ile ülke genelinin üzerinde seyretmeye devam etse de, ulusal enflasyon ile arasındaki fark bir miktar daralmış durumda. Hangi göstergeye daha fazla ağırlık verildiğine bağlı olarak, mevcut gerçek enflasyonun yüzde 32-yüzde 35 bandında olduğu değerlendirilebilir."

'FAİZ İNDİRİMİNİ DESTEKLEYECEK DÜZEYDE DEĞİL'

Alman havacılık ve finans çevrelerinin de yakından takip ettiği Commerzbank analizinde, haziran dönemine ait verilerin enerji piyasalarındaki şok dalgasının hafiflemesi sayesinde beklentilerden daha olumlu geldiği ancak bu durumun para politikalarında bir gevşeme yaratmak adına yeterli olmadığı aktarıldı.

Raporda yer alan nihai değerlendirmede şu tespitlere yer verildi:

"Sonuç olarak Haziran verileri enerji fiyatlarındaki şokun hafiflemesi sayesinde beklentilerden daha olumlu gerçekleşti. Ancak enflasyonun ana eğilimi hala politika yapıcılara kayda değer bir rahatlama sağlayacak ya da Merkez Bankası'nın faiz koridorunda gevşemeye yönelik verdiği sinyalleri destekleyecek kadar düşük seviyelerde değil."