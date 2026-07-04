TÜİK düşük açıkladı ama dünyanın dev bankaları tahmininden vazgeçmedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ve memur ile emeklilerin maaş artış oranlarını netleştiren enflasyon rakamları kamuoyuna duyuruldu.

Açıklanan verilere göre haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,99 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak ölçüldü. Bu tabloyla beraber 2026 yılının ilk altı ayını kapsayan enflasyon farkı yüzde 17,76 oranında kesinleşti ve SSK ile BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı da bu rakama sabitlendi. Öte yandan, memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 13,52 seviyesinde kaldı.

Enflasyon rakamlarındaki bu yavaşlamanın ardından dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yöneldi. Mart ayında yaşanan İran savaşı sonrasından bu yana politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte nasıl bir politika izleyeceği piyasaların bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Türkiye'den bir çok ekonomist bu oranın faiz indirimine alan tanıdığını ve 23 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz kararını aşağı yönlü açıklayabileceğini tahmin etti.

Ancak dünyaca ünlü finans kuruluşları Citi ve Goldman Sachs, enflasyon verilerinin ardından Türkiye ekonomisine yönelik yeni değerlendirmelerini ve yıl sonu faiz tahminlerini yayımladı.

CITI VE GOLDMAN SACHS'TAN TÜRKİYE RAPORU

Citi ekonomistleri Gültekin Işıklar ve İlker Domaç tarafından hazırlanan raporda, haziran ayı enflasyon sonuçları değerlendirilerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında faiz oranlarını indirmek için oldukça sınırlı bir alana sahip olduğu ifade edildi. Uzmanlar, piyasanın yüzde 34 olan beklentisinin aksine, yıl sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesinde olacağını öngördü. Söz konusu raporda, "Analizimiz, faiz artışıyla birlikte kurdaki değer kaybı hızının ayarlanmasını savunurken, son gelişmeler ekonomik faaliyette yavaşlamaya ilişkin artan işaretler nedeniyle TCMB'nin kısa vadede bunun ters yönünde adım atmaya daha yatkın olabileceğini düşündürüyor." ifadeleri kullanıldı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 31'DE KALDI

Küresel banka, hazırladığı raporda enflasyon beklentilerine dair analizlerini de paylaştı.

Merkez Bankası'nın 2026 yılı için yüzde 24, 2027 yılı için ise yüzde 15 oranında enflasyon hedefleri bulunduğunu hatırlatan Citi, sektördeki enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecini TCMB'nin öngördüğünden daha yavaş bir rotaya sokabileceğini kaydetti. Kurum, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31 olarak korudu.

GOLDMAN SACHS: YIL SONUNA KADAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ise, manşet enflasyondaki düşüşe karşılık çekirdek enflasyon göstergelerindeki bozulmanın devam ettiğine dikkat çekti. Banka, TCMB'nin 2026 yılının son çeyreğine kadar fiili bir faiz indirimine gitmesini beklemediklerini duyurdu. Yayımlanan raporda, mayıs ayında yüzde 32,6 olan yıllık tüketici enflasyonunun haziran ayında yüzde 32,1 seviyesine gerilediği hatırlatılırken; bu sonucun yüzde 32 olan piyasa beklentisinin ve Goldman Sachs'ın yüzde 31,9'luk tahmininin az da olsa üzerinde kaldığı vurgulandı.

Banka raporunda ayrıca, mayıs ayında yüzde 1,7 olan aylık enflasyonun mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre haziranda yüzde 1'e düştüğü aktarıldı. Bu yavaşlamada, temmuz ayında devreye girecek olan ücret ve vergi kaynaklı fiyat artışlarından önce hizmet, enerji ve gıda kalemlerinde gözlemlenen olumlu mevsimsel etkilerin rol oynadığı ifade edildi.