Trump küresel ekonomiyi alt üst etti ama ABD bankaları beklentinin üzerinde kar açıkladı

ABD'nin en büyük finans kuruluşları arasında yer alan Citigroup, JPMorgan Chase ve Goldman Sachs, 2026 yılının ikinci çeyreğine ait bilançolarında analist tahminlerini geride bırakan finansal sonuçlar yayımladı.

Bankaların hisse başına elde ettikleri kârlar ve milyarlarca dolarlık gelirleri, piyasa beklentilerini aşarak bu çeyrekte oldukça güçlü bir finansal performansa işaret etti.

CITIGROUP'TAN BEKLENTİYİ AŞAN GELİR

Citigroup'un paylaştığı verilere göre, kurumun hisse başına kârı (EPS) 3,15 dolar olarak kaydedildi. Açıklanan bu tutar, piyasanın 2,75 dolar yönündeki beklentisini geride bıraktı. Bankanın toplam geliri ise 23,6 milyar dolarlık öngörüye karşılık 24,77 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bilanço detaylarında, sabit getirili menkul kıymet, döviz ve emtia (FICC) alım-satım gelirleri 4,71 milyar dolar; hisse senedi alım-satım gelirleri ise 2,30 milyar dolar olarak belgelendi. Bankacılık biriminin geliri 1,75 milyar dolarlık piyasa tahminini aşarak 1,92 milyar dolara ulaşırken, yatırım bankacılığı departmanının geliri 1,55 milyar dolar olarak duyuruldu.

BANK OF AMERICA'NIN İKİNCİ ÇEYREK KARI TAHMİNLERİ GEÇTİ

BofA'nın finansal raporlarına bakıldığında, şirketin hisse başına kârı (EPS) 1,13 dolarlık beklentiyi aşarak 1,21 dolar şeklinde kayıtlara geçti. Kurumun faiz gideri düşüldükten sonra elde ettiği net geliri ise 30,49 milyar dolarlık tahminlerin üzerine çıkarak 31,56 milyar dolar oldu.

Bankanın net faiz geliri (FTE) 16,16 milyar dolara tırmanırken, toplam kredi hacmi beklentilerle uyumlu şekilde 1,22 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Borçlanma aracılığı gelirleri 958,7 milyon dolarlık öngörüyü aşarak 1,11 milyar dolara yükseldi. Kredi zararları karşılığı kalemi ise 1,51 milyar dolarlık tahminin altında kalarak 1,37 milyar dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan, standartlaştırılmış CET1 sermaye yeterlilik oranı beklentilere paralel şekilde %11,2 oranında sabitlenirken, net tahsil edilemeyen krediler 1,43 milyar dolarlık öngörünün çok az altında kalarak 1,41 milyar dolar oldu.

GOLDMAN SACHS'TAN GÜÇLÜ FİNANSAL SONUÇLAR

Goldman Sachs, 2026 yılının ikinci çeyrek raporlarında piyasa beklentilerini belirgin bir biçimde geride bıraktı. Firmanın hisse başına kârı (EPS) 20,98 dolar olarak gerçekleşirken, piyasanın bu konudaki beklentisi 145 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Kurumun net geliri, 16,2 milyar dolarlık tahminlerin oldukça üzerine çıkarak 20,34 milyar dolar şeklinde raporlandı. Net faiz geliri ise 3,53 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 3,95 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Alım-satım faaliyetlerinden sağlanan gelirlerde de çok güçlü bir performans sergilendi. Sabit getirili menkul kıymet, döviz ve emtia (FICC) alım-satım gelirleri 3,76 milyar dolarlık tahmini geride bırakarak 4,59 milyar dolara ulaşırken; hisse senedi alım-satım gelirleri 5,02 milyar dolarlık öngörüyü ciddi bir farkla geçerek 7,42 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.