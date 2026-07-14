Son dakika | ABD enflasyonu açıklandı, altın bir anda yükseldi

ABD'de tüketici enflasyonunun tahmin edilen seviyelerin altında kalmasının hemen sonrasında, uluslararası piyasalarda ons altın fiyatında hızlı bir yükseliş ivmesi kaydedildi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında aylık bazda yüzde 0,4 oranında azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 oranında artış göstererek piyasa öngörülerinin altında seyretti. Enflasyon rakamlarının kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte finans piyasalarında oldukça hareketli dakikalar yaşandı.

PİYASALARDA KISA SÜRELİ HAREKETLİLİK

Uluslararası arenada ons altın, Türkiye Saati İle (TSİ) 16.10 sularında 4.078 dolar seviyesinden işlem gördü. Açıklanan enflasyon verisinin hemen ardından ons fiyatı anlık olarak 4.104 dolara kadar tırmanmıştı.

Yurt içi piyasalarda ise ons altındaki bu yukarı yönlü ivmelenmeye paralel olarak, serbest piyasadaki gram altın fiyatı 6.207 TL seviyelerine kadar çıktı. Kapalıçarşı'da fiziki gram altının satış fiyatı 6.203 TL olarak belirlenirken, çeyrek altın 10.150 TL’den alıcı buldu. Diğer yandan Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi de bu olumlu rüzgarın etkisiyle yeniden 14 bin puan barajını aşarak gün içerisinde 14.073 puanı test etti.