Toplu taşımaya zam geldi: 37 liradan 50 liraya çıkardılar

Burdur Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başkanlığında ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda şehir içi toplu taşıma ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesi meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

Görüşmelerin ardından yeni tarife oy birliğiyle kabul edildi.

İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 50 LİRA OLDU

Buna göre şehir içi indi-bindi ücreti 37 liradan 50 liraya yükseltildi. Üniversite öğrencilerinin 30 lira olan ulaşım ücreti 40 liraya, ilköğretim ve lise öğrencilerinin 22 lira olan ulaşım ücreti ise 30 liraya çıkarıldı.

Tek binişlik bilet kartı ve Yeni Cezaevi ulaşım ücreti 45 liradan 60 liraya yükseltildi. Bir saat içerisinde gerçekleştirilen aktarmalarda uygulanan yüzde 50 indirimde ise değişikliğe gidilmedi.

Öğrenci ve serbest kart vize işlemlerinin ücreti 40 liradan 55 liraya, serbest biniş kişiye özel kartların 365 gün sonrası vize güncelleme ücreti ise 100 liradan 135 liraya çıkarıldı.

Yeni tarifeyle tam kart kişiselleştirme ücreti 35 liradan 45 liraya, tam kart sanal kart kişiselleştirme ücreti 40 liradan 55 liraya yükseltildi. Kişileşmiş kart ücreti 250 liradan 325 liraya, tam kart sanal kart ücreti ise 160 liradan 210 liraya çıkarıldı. (ANKA)