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Halk TV Ekonomi Akaryakıt fiyatları sonunda depoyu vurdu: Bir ilde ulaşıma zam geldi

Akaryakıt fiyatları sonunda depoyu vurdu: Bir ilde ulaşıma zam geldi

Edirne’de akaryakıt fiyatlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek taksi ve minibüs tarifelerine yüzde 15 oranında zam yapıldı.

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Akaryakıt fiyatları sonunda depoyu vurdu: Bir ilde ulaşıma zam geldi

Edirne’de akaryakıt zamlarını gerekçe gösteren şoför esnafının talebi üzerine taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı.

ANKA'nın aktardığına göre, Edirne Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ZAM KARARI

Akaryakıt fiyatları sonunda depoyu vurdu: Bir ilde ulaşıma zam geldi - Resim : 1

Toplantıda, akaryakıt zamlarını gerekçe gösteren şoför esnafının zam talepleri değerlendirildi. Edirne Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu, taksi ve minibüs ücretlerine zam yapılmasına karar verdi.

Yeni tarifeye göre taksi açılış ücreti 65 liradan 75 liraya, kilometre ücreti 40 liradan 46 liraya yükseltildi. 100 metrelik birim mesafe ücreti 4,60 lira, dakika başına bekleme ücreti 8,5 lira, saatlik bekleme ücreti ise 510 lira olarak belirlendi. Yolculuk başına minimum ücret de 160 liradan 185 liraya çıkarıldı.

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Minibüslerde elektronik kartla yapılan binişlerde öğrenci ücreti 28,5 lira, tam biniş ücreti ise 42 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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