TOGG ortakları değişiyor: İki şirket hisselerini devretmeye hazırlanıyor

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG’un ortaklık yapısında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Şirket ortaklarından Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu’nun hisselerini devretmeye hazırlandığı, bu payların Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell tarafından satın alınması için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv’in şirkette yüzde 23’er hissesi bulunuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ise yüzde 8’lik paya sahip ortak konumunda yer alıyor.

SATIŞLAR SON YILLARDA ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobil çağrısı sonrasında yaklaşık sekiz yıl önce hayata geçirilen TOGG, halka açık olmayan yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Elektrikli araç sektöründeki büyümeden yararlanan şirket, son yıllarda satışlarını artırdı. Şirketin açıkladığı verilere göre TOGG, 2025 yılında Türkiye’de 39 bin 20 araç satışı gerçekleştirdi. Marka, 2026’nın ilk yedi ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını yüzde 30 artırarak 25 bin 848 adede yükseltti.

TOGG’UN YÜZDE 46’LIK PAYI SATILIYOR

Diğer yandan Reuters’a konuşan üç kaynağın aktardığı bilgilere göre, Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu, TOGG’daki toplam yüzde 46’lık paylarını devretmeye hazırlanıyor. Kaynaklardan ikisi, söz konusu hisselerin Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell tarafından satın alınmasının gündemde olduğunu aktardı. Satışın maliyetine ilişkin henüz bir detay paylaşılmazken, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanabileceği belirtildi.