Yarı fiyatına satılacak yeni TOGG için tarih verildi

3 5

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Yeni modelle ilgili en dikkat çekici ayrıntı ise fiyatına ilişkin açıklama oldu. Tosyalı, aracın “her vatandaşımızın rahatça satın alabileceği” bir model olacağını belirterek, orta segmentteki fiyatların yaklaşık yarısı seviyesinde olacağını ifade etti.