Yarı fiyatına satılacak yeni TOGG için tarih verildi
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2027 ortasında orta segmentte yarı fiyatlı yeni TOGG araçların piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek yeni model için tarih verdi. Orta segmentte yer alacak aracın 2027’nin ortasında satışa sunulması planlanırken, Tosyalı fiyatın mevcut orta segment araçların yaklaşık yarısı seviyesinde olacağını açıkladı.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni aracın 2027’nin ortasında piyasaya çıkmasının planlandığını söyledi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Yeni modelle ilgili en dikkat çekici ayrıntı ise fiyatına ilişkin açıklama oldu. Tosyalı, aracın “her vatandaşımızın rahatça satın alabileceği” bir model olacağını belirterek, orta segmentteki fiyatların yaklaşık yarısı seviyesinde olacağını ifade etti.
Tosyalı, şirketin üretim planlarına ilişkin de bilgi verdi. Togg’un önceki yıl 25 bin, geçen yıl ise 40 bin araç ürettiğini belirten Tosyalı, 2026 yılı için 60 bin araçlık üretim hedeflediklerini açıkladı.
Şirketin ilerleyen dönemde üretim kapasitesini 100 bin araç seviyesine çıkarmayı planladığı aktarıldı.