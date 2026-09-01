SPK'dan yeni düzenleme: Kurul onayına tabi olacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pay Tebliği kapsamında borsa dışı pay satışlarına ilişkin yeni bir ilke kararı aldı. Karar, fiili dolaşımdaki pay oranına göre belirli sınırlamalar getiriyor ve bu sınırların aşılması durumunda Kurul onayı zorunluluğu öngörüyor.

SATIŞ SINIRLARI BELİRLENDİ

Karara göre, herhangi bir 12 aylık dönemde, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50'nin üzerinde olan ortaklıklar için sermayeyi temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 2'sinden fazlası borsa dışında satılamayacak. Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50 ve altındaki ortaklıklar için bu oran yüzde 4 olarak belirlendi. Satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı esas alınacak.

KURUL ONAYI ZORUNLULUĞU

Belirlenen oranları aşan tutarda payların borsa dışında devredilmek istenmesi halinde, devir öncesi pay satış bilgi formu düzenlenecek ve bu form Kurulun onayına sunulacak. Bu kapsamdaki paylar, Kurul onayı olmadan borsada işlem gören niteliğe dönüşemeyecek.

İSTİSNALAR VE SORUMLULUK

Kararda, BIST 30 Endeksi'ne dahil ortaklıklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu ortaklıklar için söz konusu sınırlamalar uygulanmayacak. Pay satışlarındaki sorumluluk, payını devreden ortak ile devre aracılık eden yatırım kuruluşlarına ait olacak.

GEÇMİŞ SATIŞLAR KAPSAM DIŞI

29 Ağustos 2026'dan önce borsa dışında yapılan satışlar ise herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yapılabilecek satış oranı hesaplamalarına dahil edilmeyecek. Karar, sermaye piyasalarında şeffaflığı ve düzeni sağlamak amacıyla alındı.