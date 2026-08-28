SPK halka arzda şirketlere yeni şartlar getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payların ilk halka arzına ilişkin başvuruların sonuçlandırılmasında uygulanacak yeni esasları belirledi. Kurulun aldığı ilke kararına göre, halka açılma başvurularında belirlenen üç kriterden en az birini sağlayan şirketler, talepte bulunmaları halinde SPK'nın internet sitesinde ilan edilen başvuru sıralamasına tabi olmadan öncelikli olarak değerlendirilebilecek.

İLK KEZ HALKA AÇILACAK ŞİRKETLERE ÖNCELİK

SPK'nın belirlediği ilk kritere göre şirketin, son 5 yıl içinde değişiklik olmaması kaydıyla, merkezinin ve hasılatının yüzde 50'sinden fazlasını elde ettiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk ortaklık olması gerekiyor.

Bu şartı karşılayan şirketler, talep etmeleri halinde halka arz başvurularında öncelik hakkından yararlanabilecek.

KAMU HAKİMİYETİNDEKİ ŞİRKETLER KAPSAMDA

İkinci kriter ise şirketlerin yönetim hakimiyetine ilişkin düzenleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarının doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim hakimiyetine sahip olduğu şirketlerin halka arz başvurularına da öncelik tanınabilecek.

15 MİLYAR LİRA ÜZERİNDEKİ ARZLAR İÇİN YABANCI ŞARTI

Üçüncü kriter ise büyük ölçekli halka arzları kapsıyor. Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL'nin üzerinde olması şartı aranıyor.

Bu şirketlerin ayrıca halka arzda yabancı yatırımcı grubuna en az yüzde 50 oranında tahsisat öngörmesi gerekiyor. Halka arzın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerin yanı sıra genel kabul görmüş uluslararası mevzuata uygun gerçekleştirilmesi amacıyla yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin de SPK'ya sunulması zorunlu tutuluyor.