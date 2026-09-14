Sosyal konut başvuruları başladı!

İstanbul'da piyasa rayicinin altında kiralık konut imkanı sunmayı amaçlayan sosyal konut projesi için başvurular alınmaya başladı. Projenin ilk etabında yapımı tamamlanan 1071 konut kiraya verilecek.

Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınırken, kura çekimi ve konutların teslim süreci ekim ayında gerçekleştirilecek. Konutlar, belirlenen şartları karşılayan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak.

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

Ev sahibi olmayan milyonlarca kişiye piyasa rayicinin altında kiralama imkanı sunulacağı belirtilen projede, aylık kira bedelleri 10 bin TL'den başlayacak.

Ödenecek kira tutarı, dairelerin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

12 İLÇEDE 1071 KONUT KİRALANACAK

Kiralık sosyal konutların bulunduğu ilçeler dört bölgeye ayrıldı:

Birinci Bölge: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da toplam 291 konut kiraya verilecek.

İkinci Bölge: Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut tahsis edilecek.

Üçüncü Bölge: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 konut yer alacak.

Dördüncü Bölge: Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya sunulacak.

Böylece proje kapsamında toplam 1071 konut için başvuru alınmış olacak.

GELİR VE İKAMET ŞARTI ARANACAK

Projeye başvuracak kişilerin başvuru tarihi itibarıyla son 12 aylık ortalama hane halkı net gelirinin aylık 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Başvuru sahiplerinde ayrıca geriye dönük en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranacak. Projeden yalnızca halihazırda ev sahibi olmayanlar yararlanabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ÜCRETSİZ YAPILACAK

Kiralık sosyal konut projesi için herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hizmetleri arasında bulunan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuruların 25 Eylül'de tamamlanmasının ardından kura çekimi ve hak sahiplerine konut teslimleri ekim ayında başlayacak.