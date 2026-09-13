İstanbul'da kiralık sosyal konutların içi ilk defa paylaşıldı
İstanbul'da başlayacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru şartları ve fiyatlar netleşirken, dairelerin iç mekanına ait görseller ilk kez yayınlandı.
Çevre, Şehriban ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesine ilişkin detayları duyurdu. Tamamlanan projenin ardından, kiralık sosyal konutların iç mekanlarına ait ilk görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.
12 İLÇEDE 3 YILLIK KİRALAMA MODELİ
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle sunulacak kiralık konutlar İstanbul’un 12 ilçesinde yer alacak. Proje kapsamındaki konutlar; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde inşa edilecek.
Konutlar vatandaşlara 3 yıllığına kiralanacak. 3 yıllık sürenin dolmasının ardından yeni hak sahipleri tekrar kura yöntemiyle belirlenecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanmak isteyen adaylarda aranacak başvuru koşulları şu şekilde sıralandı:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış bulunmak,
- Evli olmak,
- En az 1 yıldır İstanbul’da ikamet ediyor olmak,
- Aylık hane toplam gelirinin 100 bin liranın altında olması,
- Tapuda üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması.
KİRA BEDELLERİ 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Piyasa rayiçlerinin altında tutulacağı belirtilen kira bedelleri daire tiplerine göre 4 farklı kategoride belirlendi:
- 1+1 konutlar: 10.000 TL’den başlayan fiyatlarla
- 2+1 konutlar: 12.000 TL’den başlayan fiyatlarla
- 3+1 konutlar: 15.000 TL’den başlayan fiyatlarla
- 4+1 konutlar: 18.000 TL’den başlayan fiyatlarla
BAŞVURULAR 14 EYLÜL’DE BAŞLIYOR
Başvuruların 14 Eylül itibarıyla alınmaya başlayacağını duyruldu. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından, ilk etapta yer alan 1.071 kiralık konutun anahtar tesliminin ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.