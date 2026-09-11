Son dakika | Yıl sonu dolar beklentisi belli oldu
Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin sonuçları açıklandı. Yıl sonunda dolar, enflasyon büyüme beklentileri belli oldu.
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi Eylül sonuçları açıklandı.
Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e yükseldi. 2026 sonu dolar/TL beklentisi ise, 51,66 TL seviyesinden 51,57 TL'ye geriledi.
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi