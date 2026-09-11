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Halk TV Ekonomi Son dakika | Yıl sonu dolar beklentisi belli oldu

Son dakika | Yıl sonu dolar beklentisi belli oldu

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin sonuçları açıklandı. Yıl sonunda dolar, enflasyon büyüme beklentileri belli oldu.

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Son dakika | Yıl sonu dolar beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi Eylül sonuçları açıklandı.

Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e yükseldi. 2026 sonu dolar/TL beklentisi ise, 51,66 TL seviyesinden 51,57 TL'ye geriledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Dolar Enflasyon Merkez Bankası
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