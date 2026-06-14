Son Dakika | Şirketlere kayyum atanmıştı: 'Beyaz et' soruşturmasında 29 kişi serbest bırakıldı
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi serbest bırakıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişi imza ve yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
BEYAZ ET ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI
Beyaz et sektörüne yönelik 8 ilde operasyon düzenlenmiş; aralarında Banvit, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk ve Lezita Gıda'nın da bulunduğu 13 şirkete ‘denetim kayyumu’ atanmış ve 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi