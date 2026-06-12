Beyaz et şirketlerine operasyonda, yönetim yerine denetim kayyumu ne anlama geliyor?

Beyaz et sektöründe serbest piyasa mekanizmalarını işlemez hale getirerek fahiş fiyat artışları gerçekleştiren ve böylece tüketiciyi mağduriyete uğratan şüpheli şahıslara karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkez odağında organize edilen ve toplamda 8 farklı şehri içerisine alan eş zamanlı adli soruşturmanın ayrıntılarını kendisine ait sosyal medya hesabı kanalıyla kamuoyuna duyurdu.

Gürlek, halkın temel besin maddelerine makul maliyet ve şartlarda erişebilmesinin kendileri açısından en hassas konu başlığı olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek, serbest rekabet hukuku kurallarını çiğneyen 32 şüpheli şahsa yönelik gözaltı, ikamet arama ve mal varlığına el koyma adli işlemlerinin icra edildiğini bildirdi. Gerçekleştirilen operasyon sürecinde en çok öne çıkan yasal hamle ise suça konu olan 13 şirkete denetim kayyumu görevlendirilmesi oldu.

DENETİM KAYYUMU NEDİR?

Peki şirketlere atanan denetim kayyumu ne demek?

Beyaz et pazarında meydana gelen usulsüzlük operasyonlarının basına yansımasının ardından birçok kişi "Denetim kayyumu ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt aramaya koyuldu.

CNBC-e’nin derlediği habere göre hukuki literatürde denetim kayyumu; ilgili bir firmanın halihazırda görevde bulunan yönetim kurulu üyelerinin ve hissedarlarının yasal yetkilerini tamamen ortadan kaldırmayan, fakat şirketin yürüttüğü bütün ticari faaliyetleri, finansal hamleleri ve aldığı kararları yakından incelemek, onay mekanizmasından geçirmek yahut veto hakkını kullanmak üzere mahkeme kararıyla görevlendirilen resmi bir organdır.

Söz konusu yasal uygulamada firmaların günlük işleyiş süreçleri ve ticari yaşamları sekteye uğramadan sürdürülür. Fakat yargı makamlarınca tayin edilen denetim kayyumu, ilgili şirketin yürürlükteki mevzuat hükümlerine, genel hukuk ilkelerine ve kamu menfaatine uygun biçimde çalışıp çalışmadığını doğrudan doğruya şirket yapısının içerisinden takip eder.

DENETİM KAYYUMU İLE YÖNETİM KAYYUMU ARASINDAKİ FARK

Adli ve hukuki mekanizmalarda sıklıkla telaffuz edilen bu iki terim, sahip olunan yetki sınırları ve sahada sergilenen uygulama biçimleri yönünden birbirinden bütünüyle ayrılmaktadır. Yatırımcı pozisyonundaki aktörlerin ve genel tüketici kitlesinin bilmesi gereken en temel ayrışma noktaları şunlardır: