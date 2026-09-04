Son dakika | Piyasaların kilitlendiği veri beklentinin iki katı geldi, altın çakıldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkedeki tarım dışı istihdam değişimi ağustos ayında 162 bin kişi arttı.

Söz konusu döneme ilişkin piyasa beklentisi ise istihdamın 85 bin kişi artması yönündeydi. Gerçekleşen rakamın öngörülen tahminlerin oldukça üzerinde kalması dikkat çekti.

TEMMUZ AYI VERİLERİNDE REVİZYON

Öte yandan, temmuz ayına ait istihdam verilerinde de revizyona gidildi. Daha önce 23 bin kişilik düşüş olarak açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam değişimi verisi, yapılan son güncellemeyle 21 bin kişilik düşüş olarak kayıtlara geçti.

GÖZLER ALTIN FİYATLARINDA

Veri sonrası gözler altına çevrildi. Ons altın veri sonrası adeta çakıldı. 4 bin 467 dolardan işlem gören ons altın veri sonrası 4 bin 383 dolara geriledi.

Dakikalar içinde yüzde 2'yi aşan düşüş yaşayan ons altın daha sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı

Gram altın ise 6 bin 954 liradan sert bir düşüşle 6 bin 824 liraya düştü. Yüzde 1,3'lük düşüş yaşayan gram altın ilk şokun ardından toparlayarak 4 bin 833 lira doğru toparlamaya çalıştı.