Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme: İsviçre'ye milyonluk para transferleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yapılan ilk tespitlere göre; soruşturmanın merkezindeki Pusula Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon avro aktarıldığı belirlendi.

Ayrıca incelemelerde Turhan'ın Yunanistan'da oturum izni ve lüks bir malikane ile Dubai'de özel bir jet ve yat satın aldığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Yarız tutuklanırken Turhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandı.

MASAK'TAN İNCELEME TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) inceleme talep edildi.