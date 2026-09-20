Son Dakika | Fon soruşturmasında Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı da gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı.

Nihat Kırmızı

ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın merkezinde yer alan şirketlerden Tera Yatırım ile bağlantılı olduğu bilinen Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Tezmen de aynı soruşturma kapsamında gözaltında bulunuyor.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alınmadan yaklaşık 2 saat önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Topkapı Üniversitesi çatısı altında, yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın heyecanını paylaşıyoruz.

Geleceğinizi inşa ettiğiniz bu yolda en büyük önceliğimiz; güçlü kurumsal yapımız ve uzman akademik kadromuzla hedeflerinize güvenle ulaşmanızı sağlamaktır. Üniversitemiz bu yeni dönemde de tüm imkânlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir.

Yeni akademik yılın sağlıklı, verimli ve başarı dolu geçmesini diliyor; tüm İstanbul Topkapı Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum."