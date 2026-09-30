Son dakika | Fon skandalında flaş gelişme: Tedbirlerin kapsamı genişledi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarında gerçekleşen şüpheli işlemlere ilişkin soruşturması kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yeni yazı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne iletildi.

Soruşturma kapsamında Bulls Portföy, Bulls Yatırım, Hedef Holding, Hedef Portföy, Pusula Finans Holding, Tera Portföy ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile çok sayıda gerçek kişi listede yer alıyor.

YAZIDA NE TALEP EDİLDİ?

İlgili kişilerin sermaye piyasası araçlarına el konulması istenirken; devir, satış, bağış, hesap kapatma, ipotek, rehin, yüksek tutarlı nakit çekimi ve elektronik fon transferi (EFT)/havale gibi malvarlığını azaltıcı işlemler tedbir kapsamında tutuldu.

Bu işlemler öncesinde Başsavcılığın görüşünün alınması öngörülüyor. Ayrıca ilgili kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep ediliyor.

Dikkat çekici veya şüpheli malvarlığı işlemlerinin Başsavcılığa ve gerekli hallerde Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmesi öngörülüyor.

Tedbirlerin önemli bir bölümü kripto varlık alım, satım ve transfer işlemlerine de uygulanacak.

SORUŞTURMA ARTIK YALNIZCA BORSA VE FON İŞLEMLERİYLE SINIRLI DEĞİL

Kısacası soruşturma artık yalnızca borsa ve fon işlemleriyle sınırlı bir çerçevede değil; banka işlemlerinden sermaye piyasası araçlarına, taşınmazlardan hava ve deniz araçlarına ve kripto varlıklara kadar geniş bir malvarlığı alanını kapsayan tedbirlerle yürütülüyor.