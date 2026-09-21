Halk TV Ekonomi Son dakika | Borsa İstanbul'da kritik düşüş!

Son dakika | Borsa İstanbul'da kritik düşüş! Son dakika... Borsa İstanbul'da yeni haftaya düşüşle başladı. Fon krizi ile birlikte 14 bin puandan 13 bin puana doğru gerileyen BIST100 endeksi, kritik bir eşikten daha aşağı çekilerek 13 bin puanın altına geriledi.