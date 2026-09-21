Son dakika | Borsa İstanbul'da kritik düşüş!
Son dakika... Borsa İstanbul'da yeni haftaya düşüşle başladı. Fon krizi ile birlikte 14 bin puandan 13 bin puana doğru gerileyen BIST100 endeksi, kritik bir eşikten daha aşağı çekilerek 13 bin puanın altına geriledi.
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Borsa İstanbul'da geçen hafta yaşanan fon krizi sonrası düşüş yeni haftada da sürdü.
BIST100 endeksi aylar önceki seviyelere çakılarak, 13 bin puanın altına geriledi.
13 BİN PUANIN ALTINA DÜŞTÜ
Endeks 12 bin 941 puan seviyesine gerileyerek 13 puanın da altına düştü.
Normalde 14 bin puanın üzerinde seyreden BIST100 endeksi geçen hafta 131 fonun kapatılması ile yaşanan krizde çakılmıştı.
Ekonomi yönetimi borsanın bu şoku hızlıca atlattığı ve toparlama eğiliminde olduğu sinyalleri ise karşılıksız kaldı.
BIST100 endeksi yeni haftaya kayıpla başladı.
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi