Son Dakika | Borsa operasyonu: 111 X hesabına erişim engeli geldi
Son dakika haberi... Sosyal medyada manipülatif borsa paylaşımları yapan 111 X hesabına erişim engeli getirildi. Spekülatif paylaşımlar içeren 75 paylaşıma da kaldırma tedbiri uygulandı.
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İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medyada manipülatif borsa paylaşımları yapan 111 X hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildiği öğrenildi.
Spekülatif paylaşımlar içeren 75 paylaşıma da kaldırma tedbiri uygulandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi