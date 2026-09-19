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Halk TV Türkiye Son Dakika | Borsa operasyonu: 111 X hesabına erişim engeli geldi

Son Dakika | Borsa operasyonu: 111 X hesabına erişim engeli geldi

Son dakika haberi... Sosyal medyada manipülatif borsa paylaşımları yapan 111 X hesabına erişim engeli getirildi. Spekülatif paylaşımlar içeren 75 paylaşıma da kaldırma tedbiri uygulandı.

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Son Dakika | Borsa operasyonu: 111 X hesabına erişim engeli geldi

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medyada manipülatif borsa paylaşımları yapan 111 X hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildiği öğrenildi.

Spekülatif paylaşımlar içeren 75 paylaşıma da kaldırma tedbiri uygulandı.

Son Dakika | Borsa operasyonu: 111 X hesabına erişim engeli geldi - Resim : 1

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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