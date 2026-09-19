Borsa için aylar önce uyarmıştı: Dev kuruluş 'sorunlar devam ediyor' dedi

Küresel endeks sağlayıcısı Morgan Stanley Capital International (MSCI), şeffaflık, bilgi akışı ve piyasa işleyişi konularındaki endişeleri nedeniyle Türkiye ve Endonezya'ya yönelik uyarılarını yeneldi.

SERMAYE PİYASALARINDA YAPISAL SORUNLAR VURGULANDI

Kurum, Türk sermaye piyasalarında hissedar yapısı, serbest dolaşımdaki pay oranları ve koordineli işlem davranışları gibi konularda yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Yatırım yapılabilirlik kriterleri kapsamında piyasa katılımcılarının beklentilerine dikkat çeken MSCI, Kasım 2026 Endeks Gözden Geçirme sürecine kadar yeterli, somut ve güvenilir bir ilerleme kaydedilmemesi durumunda, Türkiye endeksi ve ilgili hisselerin küresel statüsünün değerlendirilmesi amacıyla resmi bir danışma sürecinin, yani istişarenin başlatılabileceğini açıkladı.

Uluslararası kurumsal yatırımcıların haklarının korunması, sahiplik yapılarının zamanında açıklanması ve fiyat oluşumunu bozacak yapısal unsurların ortadan kaldırılması gerektiği ifade edildi.

MSCI UYARMIŞTI

MSCI, aylar önce Borsa İstanbul'da olandan daha yüksek işlemlerin yapıldığı, borsanın yapay işlemlerle şişirildiğini belirtmiş uyarmıştı.

MSCI, haziran ayında Türkiye piyasasında bazı küçük ölçekli şirketlerle bağlantılı fon varlıklarında "olası koordineli işlem davranışlarının tekrarlanan örnekleri" tespit edildiğine ilişkin uluslararası yatırımcıların endişelerini aktarmıştı.

MSCI, Türkiye'de Kasım 2026 incelemesine kadar somut ve güvenilir ilerleme görülmemesi halinde, Türkiye'nin endekslerdeki statüsüne ilişkin bir istişare süreci başlatabileceğini açıklamıştı. Bu süreç, Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünün yeniden değerlendirilmesine kadar ilerleyebilir. MSCI'nin mevcut endekslerinde Türkiye halen gelişen piyasa (Emerging Markets) kategorisinde yer alıyor.