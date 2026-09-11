Son dakika | ABD enflasyonu açıklandı, altın harekete geçti

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Piyasaların dikkatle takip ettiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ağustos enflasyonu belli oldu. Amerika Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Amerika'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ağustos ayında mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda aylık yüzde 0,4 oranında arttı. TÜFE, temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 oranında yükselmişti.

Yıllık bazda tüketici fiyat endeksi ağustos ayında yüzde 3,4 oranında artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon, temmuz ayında kaydedilen yüzde 3,4 seviyesini korudu.

ALTIN YÜKSELDİ

Altın ise veriyle birlikte yukarı yönlü harekete geçti. Gram altın 6 bin 762 lirada veri sonrası 6 bin 810 liraya yükseldi.

Ons altın ise 4 bin 329 dolardan bin 389 dolara yükseldi.

BENZİN FİYATLARI AYLIK ARTIŞTA ETKİLİ OLDU

Ağustos ayında benzin endeksi yüzde 3,9 oranında arttı. Benzin fiyatlarında görülen bu artış, tüketici fiyat endeksindeki aylık toplam yükselişin üçte birinden fazlasını oluşturdu. Enerji endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 2,1 oranında yükseliş kaydetti. Barınma endeksi ağustos ayında yüzde 0,3 artarken, gıda endeksi ise ay boyunca yüzde 0,1 oranında arttı.

ÇEKİRDEK TÜFE YÜZDE 0,3 ARTIŞ GÖSTERDİ

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek tüketici fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 oranında arttı.

Söz konusu endeks temmuz ayında yüzde 0,2 oranında yükselmişti. Ağustos ayında iletişim, ev dışında konaklama, uçak biletleri, eğitim ve ikinci el otomobiller endekslerinde artışlar kaydedildi. Sağlık hizmetleri ve motorlu taşıt sigortası endeksleri ise ağustosta gerileyen başlıca kalemler arasında yer aldı.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi, ağustos ayında sona eren 12 aylık dönemde yüzde 2,4 oranında arttı. Öte yandan enerji endeksi, ağustosta sona eren 12 aylık dönemde yüzde 16,3 oranında yükseliş gösterdi. Gıda endeksi ise aynı dönemde yüzde 2,7 oranında arttı.