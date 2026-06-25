SGK uyardı: 31 Ağustos'a kadar ilk taksiti ödeyin

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçlarını tecil ettirmek ve taksitlendirmek isteyen vatandaşlar için başvuru sürecine ilişkin detayları paylaştı. Kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, borç tutarına bakılmaksızın gerçekleştirilecek taksitlendirme işlemlerinin detayları ve son başvuru tarihi kamuoyuna duyuruldu.

İşte SGK borç taksitlendirme başvuru sürecine, gerekli belgelere ve son başvuru tarihine dair bilmeniz gerekenler:

SGK BORÇ TECİL VE TAKSİTLENDİRME BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

SGK tarafından yayımlanan başvuru rehberine göre, borç tutarının büyüklüğüne bakılmaksızın tüm tecil ve taksitlendirme işlemleri için ilgili birimlere başvuru yapılması gerekiyor. Vatandaşlar, borçlarının icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

SGK TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuru esnasında mükelleflerden talep edilen resmi belgeler şu şekilde açıklandı:

- Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

- Çok Zor Durum Raporu veya Mali Durum Bildirim Formu

BAŞVURU FORMLARI NEREDEN ALINIR?

Süreç için gerekli olan form ve belgelere dijital ortamdan kolayca ulaşılabiliyor. Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra "Form ve Dilekçeler" sayfasını ziyaret ederek gerekli evrakları indirebilirler.

SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

SGK'nın resmi açıklamasında, yapılandırma ve taksitlendirme fırsatından yararlanmak isteyenlerin belirli bir takvime uyması gerektiği belirtildi. Yapılan bilgilendirmede, hak kaybı yaşanmaması adına 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru işlemlerinin tamamlanması ve ilk taksit tutarının ödenmesi gerektiği vurgulandı.