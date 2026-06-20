SGK borcuna faiz indirimi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kars'ta gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" başlıklı program kapsamında iş dünyasını yakından ilgilendiren yeni kararları duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlusu olan işverenlerin yükünün hafifletilmesinin amaçlandığı bu düzenlemeyle hem geri ödeme vadeleri uzatıldı hem de maliyetleri düşürecek bir faiz indirimine gidildi.

SGK BORÇLARINDA VADELER İKİ KATINA ÇIKTI

Bakan Işıkhan tarafından paylaşılan kararlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki vadesi geçmiş borçların tahsilatını kolaylaştırmak adına tecil süreleri iki katına yükseltildi. Geçmiş dönemde azami 36 ay olarak uygulanan taksitlendirme süresi, yeni kararla birlikte 72 aya kadar uzatılabilecek. İş dünyasından gelen yoğun talepler doğrultusunda hayata geçirilen bu hamleyle, firmaların ödeme takvimlerini daha uzun zamana yayarak nakit dengelerini korumaları amaçlanıyor.

TEMİNATSIZ BORÇLANMA LİMİTİNDE KESKİN ARTIŞ

Atılan adımlar arasında en çok öne çıkan hususlardan biri de teminat şartı aranmayan tecil limitindeki devasa artış oldu. Eski uygulamada 250 bin Türk lirası olarak belirlenen teminatsız borç sınırı, tam 40 kat artırılarak 10 milyon Türk lirasına ulaştırıldı. Bu köklü değişim sayesinde özellikle orta ve büyük ölçekli şirketlerin SGK borçlarını yapılandırma süreçlerinde çok büyük bir finansal rahatlık sağlanmış olacak.

FAİZLERDE 10 PUANLIK DÜŞÜŞ VE ESKİ BORÇLARA GÜNCELLEME

Bakan Vedat Işıkhan, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar iletilecek başvurularda geçerli olmak üzere, yıllık tecil faiz oranının yüzde 39 seviyesinden yüzde 29'a çekildiğini ilan etti. Faiz oranında yapılan 10 puanlık bu indirimle işletmelerin sırtındaki finansman yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Söz konusu fırsat yalnızca yeni yapılacak müracaatları değil, halihazırda yapılandırılmış olan eski borçları da kapsayacak. Mevcut durumda tecil ve taksit hakkından yararlanan işverenler, eski borç bakiyelerini yüzde 29 faiz oranı üzerinden revize ettirerek daha uzun vadelere yayabilecekler.

ŞİRKETLERE VE BELEDİYELERE ÇAĞRI İLETİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu bulunan tüm işletmeler ile belediyelerin bu yeni düzenlemeyi kaçırılmaması gereken bir imkan olarak görmesi gerektiğini savunan Işıkhan, hamlenin temel gayesinin firmalara nefes aldırmak, istihdamı korumak ve piyasadaki ticari döngünün kesintisiz sürmesine katkı sunmak olduğunu iddia etti.