Sektöre bomba gibi düştü! Türkiye'nin dev santrali iflasa başvurdu

Türkiye'nin en kritik enerji üretim tesisleri arasında yer alan ve Konya Şeker kontrolünde faaliyet gösteren Soma B Termik Santrali, derinleşen finansal kriz nedeniyle hukuki sürece başvurduğu öne sürüldü.

İCRADAN BİLE ALAN OLMADI

Geçtiğimiz haftalarda icradan satışa çıkarılan şirket 20 milyar liralık borcuyla alıcısız kalmıştı. İhaleye katılan olmamıştı.

Gazeteci Olcay Aydilek "Enerji sektörüne bomba gibi düşen haber" diyerek santralin iflas başvurusunda bulunduğunu iddia etti. Aydilek'in aktardığına göre şirket yönetimi, mali yapının sürdürülemez hale geldiğini ve "borca batık" durumda olunduğunu belirterek Konya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu.

TKİ'YE 20 MİLYAR TL'Yİ AŞAN BORÇ

Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan yükümlülüklerini yerine getiremeyen santralin borç tutarı 20 milyar TL sınırını aşmış durumda bulunuyor. Biriken kamu borçları sebebiyle daha önce icradan satış süreciyle karşı karşıya kalan dev tesis, alacaklıların takipleri ve mali darboğazın derinleşmesi üzerine mahkemeden iflas kararının çıkarılmasını talep etti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK LİNYİT TESİSLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Manisa bölgesinin en büyük enerji santrali konumundaki Soma B Termik Santrali, 990 MWe kurulu gücüyle ülke genelindeki en büyük 10 linyit santralinden biri olarak gösteriliyor.

Her biri 165 MW kapasiteye sahip 6 ayrı üniteden oluşan entegre tesis, üretim faaliyetlerinde tamamen bölgedeki yerli linyit rezervlerini kullanıyor.

1,2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

Yıllık ortalama 3,5 ila 4,5 milyar kWh bandında elektrik üretimi gerçekleştiren dev santral, tek başına yaklaşık 1,2 milyon kişinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasiteye sahip bulunuyor. Stratejik öneme sahip tesisin ve bünyesindeki üretim ünitelerinin geleceği, mahkemenin vereceği kararın ardından netlik kazanacak.